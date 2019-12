Повзе у Новий рік! 7-місячний малюк принца Гаррі та Меган став головним героєм святкової листівки. ФОТО

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл відмовилися святкувати Різдво разом із королівською сім'єю, натомість гайнувши до Канади. Але бодай однієї традиції вони вирішили все ж дотриматися - оприлюднили офіційну листівку зі своїм фото.

Її зіркою став чарівний Арчі Гаррісон, якому вже сім місяців.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl