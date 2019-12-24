Повзе у Новий рік! 7-місячний малюк принца Гаррі та Меган став головним героєм святкової листівки. ФОТО

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл відмовилися святкувати Різдво разом із королівською сім'єю, натомість гайнувши до Канади. Але бодай однієї традиції вони вирішили все ж дотриматися - оприлюднили офіційну листівку зі своїм фото.

Її зіркою став чарівний Арчі Гаррісон, якому вже сім місяців.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl — The Queen's Commonwealth Trust (@queenscomtrust) December 23, 2019

Та несхоже, щоби ця милота розчулила прабабусю-королеву. Єлизавета ІІ досі гнівається на онука та його жінку.

Про це свідчить деталь щорічного відеозвернення Її Величності з нагоди Різдва. На столі, за яким сидить монархиня, нема жодного фото Гаррі, Меган та наймолодшого правнука.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 23 Дек 2019 в 4:08 PST

Нагадаємо, раніше знімок пари прибрали з кімнати для королівських аудієнцій у Букінгемському палаці. Подейкують, це означає, що незабаром Гаррі з дружиною взагалі "викреслять" із королівської родини та позбавлять титулів.

Як відомо, первісток подружжя не має титулу принца. Але отримає його "автоматом", коли його дідусь Чарльз зійде на трон.

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