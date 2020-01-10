Мілевський розказав Морозюк про наречену, а вона йому – про фото членів

Скандальний футболіст Артем Мілевський вирішив стати YouTube-блогером і запустив своє "Миля Шоу".

Для першого випуску він запросив свого давнього "кента" Олександра Алієва, дружину футболіста та Instagram-зірку Ірину Морозюк і футбольного менеджера Олександра Панкова.

В описі шоу Мілевський зазначив, що воно буде про футбольне життя як воно є. Насправді ж, про футбол говорили не так вже й багато.

"Феєричне" шоу Мілевського має вікове обмеження 18+

Зокрема, друзі запитали 34-річного Мілевського, чи збирається він одружуватися.

"Я думаю про це, роки вже, тік-так уже підступає. Дівчина-наречена є", - сказав Артем.

Обраницю футболіста, як відомо, звуть Валерія. Він викладає багато спільних фото з нею у мережі.

Парочка нещодавно повернулася з Балі

Також Мілевського запитали, як би він назвав свого сина.

"Іваном. На честь діда", - відповів він.

Морозюк також запевнила, що не накручувала підписників у Instagram за гроші. Зараз вона має 47,9 тисяч

Також про плани завести ще дітей запитали і Морозюк із Алієвим. Іра сказала, що поки не планує, а Олександр, який має вже двох, не планує взагалі.

"Пару років треба відпочити. Мені всього 30. Може, в 35", - сказала Морозюк.

Сину Морозюк, Іллі зараз 4 роки

Потім компанія вирішила поговорити про своє життя у Instagram. Зокрема про те, чи пишуть дівчата Мілевському у дірект, та що пропонують Морозюк.

Як виявилося, Артемові пишуть лише дуже молоді фанатки, років 16-17, але голі фото не шлють. А от Ірині палкі прихильники не лише готові платити за зустріч, а й дуже активно шлють фото своїх геніталій.

"Навіть сповільнене відео своїх членів відсилають, різні, причому дуже багато. Їх так багато, що я навіть не роздивляюся", - зізналася Морозюк.

Чоловік не хвилюється через відверту поведінку дружини. "У нас дуже класні стосунки", - наголосила вона

Алієв же згадав про свій шлюб із Тетяною, з якою її познайомив Мілевський. Сашко має від неї двох дітей та заявив, що жив у шлюбі лише 4 роки, а інші 6 - мучився.

При цьому, Алієв не приховує, що стежив за дружиною. Та не тому, що ревнував її, а для того, щоб вона раптом не приїхала туди, де він розважався з іншими жінками. Тож коли Тетяна прямувала у бік свого велелюбного чоловіка, йому одразу ж повідомляли про це.

Кілька років тому про стосунки Алієва з дружиною багато писали. Вона навіть подавала заяву до поліції про побиття

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