Мілевський розказав Морозюк про наречену, а вона йому – про фото членів
Скандальний футболіст Артем Мілевський вирішив стати YouTube-блогером і запустив своє "Миля Шоу".
Для першого випуску він запросив свого давнього "кента" Олександра Алієва, дружину футболіста та Instagram-зірку Ірину Морозюк і футбольного менеджера Олександра Панкова.
В описі шоу Мілевський зазначив, що воно буде про футбольне життя як воно є. Насправді ж, про футбол говорили не так вже й багато.
Зокрема, друзі запитали 34-річного Мілевського, чи збирається він одружуватися.
"Я думаю про це, роки вже, тік-так уже підступає. Дівчина-наречена є", - сказав Артем.
Обраницю футболіста, як відомо, звуть Валерія. Він викладає багато спільних фото з нею у мережі.
Також Мілевського запитали, як би він назвав свого сина.
"Іваном. На честь діда", - відповів він.
Також про плани завести ще дітей запитали і Морозюк із Алієвим. Іра сказала, що поки не планує, а Олександр, який має вже двох, не планує взагалі.
"Пару років треба відпочити. Мені всього 30. Може, в 35", - сказала Морозюк.
Потім компанія вирішила поговорити про своє життя у Instagram. Зокрема про те, чи пишуть дівчата Мілевському у дірект, та що пропонують Морозюк.
Як виявилося, Артемові пишуть лише дуже молоді фанатки, років 16-17, але голі фото не шлють. А от Ірині палкі прихильники не лише готові платити за зустріч, а й дуже активно шлють фото своїх геніталій.
"Навіть сповільнене відео своїх членів відсилають, різні, причому дуже багато. Їх так багато, що я навіть не роздивляюся", - зізналася Морозюк.
Алієв же згадав про свій шлюб із Тетяною, з якою її познайомив Мілевський. Сашко має від неї двох дітей та заявив, що жив у шлюбі лише 4 роки, а інші 6 - мучився.
При цьому, Алієв не приховує, що стежив за дружиною. Та не тому, що ревнував її, а для того, щоб вона раптом не приїхала туди, де він розважався з іншими жінками. Тож коли Тетяна прямувала у бік свого велелюбного чоловіка, йому одразу ж повідомляли про це.
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