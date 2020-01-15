Різатдінова в Дубаї отримала екстремальний досвід. ФОТО
Середа, 15 січня 2020, 12:36
Як виявилося, під час новорічних канікул в Дубаї гімнастка Ганна Різатдінова отримала не лише гарну засмагу та релакс, а й новий екстремальний досвід.
У своєму Instagram Аня виклала кілька фото того, як вона стрибала з парашутом та інструктором.
"Немає помилок – є досвід", - коротко підписала свої фото у повітрі спортсменка.
А ще Різатдінова може стояти на голові у йога-позі та закривати ногою багажник автівки.
Фото з Instagram
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