Різатдінова в Дубаї отримала екстремальний досвід. ФОТО

Середа, 15 січня 2020, 12:36

Як виявилося, під час новорічних канікул в Дубаї гімнастка Ганна Різатдінова отримала не лише гарну засмагу та релакс, а й новий екстремальний досвід.

У своєму Instagram Аня виклала кілька фото того, як вона стрибала з парашутом та інструктором.

"Немає помилок – є досвід", - коротко підписала свої фото у повітрі спортсменка.

 
Аня ризикнула та стрибнула 
 
Враженнями гімнастка не ділилася, але все видно по обличчю 
 
 

А ще Різатдінова може стояти на голові у йога-позі та закривати ногою багажник автівки

Фото з Instagram 

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