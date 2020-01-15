Різатдінова в Дубаї отримала екстремальний досвід. ФОТО

Як виявилося, під час новорічних канікул в Дубаї гімнастка Ганна Різатдінова отримала не лише гарну засмагу та релакс, а й новий екстремальний досвід.

У своєму Instagram Аня виклала кілька фото того, як вона стрибала з парашутом та інструктором.

"Немає помилок – є досвід", - коротко підписала свої фото у повітрі спортсменка.

Аня ризикнула та стрибнула

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Враженнями гімнастка не ділилася, але все видно по обличчю

А ще Різатдінова може стояти на голові у йога-позі та закривати ногою багажник автівки.

Фото з Instagram

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