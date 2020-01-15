Лобода на мексиканському пляжі посвітила стрункими ніжками у мікрошортах

15 січня 2020, 17:26

Виявляється, співачка Світлана Лобода відпочиває у Мексиці.

Це стало відомо завдяки її другу – дизайнеру Бічоллі Тетрадзе, який теж там і, на відміну від Світлани, позначає геотеги на фото в Instagram.

Артистка, тим часом, просто викладає себе красиву на тлі океану і неба, нічого не коментуючи.

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Мой бесценный друг! Светуля 💙 @lobodaofficial #BestFriends #HappyTogether #LoveLife #LifeIsAmazing #Tulum #Mexico #Holiday #LOVE

Публикация от Bicholla Tetradze (@bicholla) 13 Янв 2020 в 9:41 PST


 
"Ідеальна", "Розкішна" - пишуть у коментарях прихильники Лободи
 
До слова, так само в Мексиці відпочивають Потап і Настя
 

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