Циці – 5 тисяч євро, губи – 300: Морозюк підрахувала, скільки коштує "модна дівчинка"

Дружина футболіста і президентка аматорського футбольного клубу Ірина Морозюк обурилася, що хлопці з її оточення жаліються на нестачу нормальних дівчат.

При цьому поруч із собою хочуть бачити доглянуту кралю з цицями та губами.

Для таких чоловіків Іра вирішила озвучити в Instagram ціни на весь цей дівочий "тюнинг".

"У мене багато хлопців в оточенні, з якими я дружу. І вони з року в рік залишаються все тими ж холостяками, скаржачись на те, що нормальних дівчат немає, ця якась не дуже, а ця повія, а ця взагалі повія ще й меркантильна до чортиків", - почала Морозюк.

"Але основна проблема в тому, що спочатку вибір падає саме на такого типу дівчат, чому? Все дуже просто. Циці, губи, ніс, доглянута шкіра, манікюр, педикюр, вії, шикарне волосся. Їздить на машині, фітоняшка лакшері клубу, яка відвідує кращі заклади міста тощо. Ось, на яких дівчат особливий попит в 21 столітті. Пацани називають їх "модна дівчинка", - наголосила Ірина.

Морозюк - приклад "модної дівчинки"

"А тепер урок математики: цицьки - близько 5000 €, ніс - 3000-5000 €, губи - 300 € (раз в три місяці), доглянута шкіра - близько 1500 € на місяць, манік, педик, волосся -1200 $ в місяць, абонемент у лакшері тренажерку - 40 000 -70 000 гривень. Машина, одяг, ресторани та інша хрінь ще тисячі $", - перелічила Морозюк.

Ще Ірина забула сказати, скільки коштують усі ці татухи

"Звідки? У мене є подруги, які не погано заробляють, працюючи з 9 до 6 .На їх рахунку 1500-2000 $ в місяць і це такиииий максимум! А тепер порівнюємо можливості… Так ось пацани .. може, та сама дівчинка "не дуже" - саме та, що треба? Вона просто ще нічия дружина? І не коханка старого пузатого дядьки? І не лакшері ескортниця? Може, час ввімкнути мозок?" - звернулася до чоловіків Іра.

Сама Іра виходила заміж за свого Колю ще "нетюнингованою"

"P.s Цим текстом не хотіла образити жодну ескортницю, куртизанку або просто повію. Я вважаю, що у кожного свій шлях і своє життя! Поважаю кожну професію!" - наголосила вона.

Нагадаємо, якось Морозюк зізналася, що циці і губи у неї зроблені, а дупа своя.

Фото з Instagram

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