Дімопулос згадала, як її зненацька взяли заміж у джинсах. ВІДЕО

Четвер, 16 січня 2020, 17:27

У сьому річницю свого знайомства з чоловіком Ігорем Кучеренком Санта Дімопулос показала, як раптово відбулося її одруження.

5 років тому Ігор зненацька зробив Санті пропозицію і одразу ж на ній оженився.

Як це сталося, Дімопулос показала у своєму Instagram.

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Сегодня ровно 7 лет с момента судьбоносной встречи с мужчиной моей мечты. И я хочу поделиться с вами очень личным и дорогим моему сердцу ❤️ Этому видео 5 лет ✨ ⠀ За эти годы я узнала что такое настоящая любовь, забота и поступки. Я успокоилась, прошли все мои страхи, расстройства и тревоги. Появился ещё один смысл моей жизни, невероятный ребёнок - наша София 🙏🏼 Я счастлива. Я благодарна. ⠀ #иэтотольконачало #5летназад ✨

Публикация от 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 ❤️ 𝐃𝐢𝐦𝐨𝐩𝐮𝐥𝐨𝐬 (@santadimopulos) 16 Янв 2020 в 6:06 PST

Нагадаємо, у вересні в Санти та Ігоря народилася перша спільна дитина - дочка Софія. 

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