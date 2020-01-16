Дімопулос згадала, як її зненацька взяли заміж у джинсах. ВІДЕО

У сьому річницю свого знайомства з чоловіком Ігорем Кучеренком Санта Дімопулос показала, як раптово відбулося її одруження.

5 років тому Ігор зненацька зробив Санті пропозицію і одразу ж на ній оженився.

Як це сталося, Дімопулос показала у своєму Instagram.

Нагадаємо, у вересні в Санти та Ігоря народилася перша спільна дитина - дочка Софія.

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