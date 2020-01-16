Дімопулос згадала, як її зненацька взяли заміж у джинсах. ВІДЕО
У сьому річницю свого знайомства з чоловіком Ігорем Кучеренком Санта Дімопулос показала, як раптово відбулося її одруження.
5 років тому Ігор зненацька зробив Санті пропозицію і одразу ж на ній оженився.
Як це сталося, Дімопулос показала у своєму Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сегодня ровно 7 лет с момента судьбоносной встречи с мужчиной моей мечты. И я хочу поделиться с вами очень личным и дорогим моему сердцу ❤️ Этому видео 5 лет ✨ ⠀ За эти годы я узнала что такое настоящая любовь, забота и поступки. Я успокоилась, прошли все мои страхи, расстройства и тревоги. Появился ещё один смысл моей жизни, невероятный ребёнок - наша София 🙏🏼 Я счастлива. Я благодарна. ⠀ #иэтотольконачало #5летназад ✨
Нагадаємо, у вересні в Санти та Ігоря народилася перша спільна дитина - дочка Софія.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Дімопулос у Дубаї показала 4-місячну дочку та фігуру в купальнику
Дімопулос про партнерські пологи: Мій чоловік бачив народження всіх своїх дітей
Дімопулос розказала, чому не має няні, та скільки кіло їй залишилося скинути