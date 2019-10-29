Дімопулос про партнерські пологи: Мій чоловік бачив народження всіх своїх дітей

Санта Дімопулос народжувала другу дочку у присутності свого чоловіка Ігоря, і цього не приховує. Навпаки – вона написала цілий пост про партнерські пологи.

"Чоловік має сам усвідомлено хотіти і виявляти бажання бути присутнім на пологах. І не тому що ви тиснули, просили або, ще не вистачало, шантажували", - заявила Санта в Instagram.

"Якщо він все таки присутній, то має не заважати, а допомагати - комунікувати замість вас із зовнішнім світом (персоналом, лікарем), робити вам масаж, ставити музику, тримати вас за руку, гладити або просто бути поруч", - поділилася Дімопулос.⠀

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"Мій чоловік був готовий і був присутній при народженні всіх своїх дітей (трьох до Софії). Для мене це було дуже важливо, тому що присутність на пологах майбутнього батька перетворює дійство з чисто медичної процедури на "народження сім'ї", наповнене високим змістом", - зауважила Санта.

У Ігоря Кучеренка четверо дітей, і він був присутній на всіх пологах

Нагадаємо, другу доньку Санта народила у Монако 14-го вересня. Пізніше вона розказала, скільки виклала за пологи, та скільки зайвих кіло набрала під час вагітності.

Фото з Instagram