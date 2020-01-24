Брежнєва в білому трико наробила ФОТО в дивних позах
Співачка Віра Брежнєва, яка торік створила іменний б'юті бренд, влаштувала з цього приводу чорно-білу фотосесію. Цю "виставку" вона тепер вирішила показати людям у Instagram.
Позувала Віра лише у білому трико.
Під одним із дописів Брежнєва зізналася, що не вміє саму себе хвалити. Хоча комплексів, які колись мала, вже позбулася.
"Я знаю свої слабкі сторони та розвиваю їх перманентно. Я частіше буваю задоволена собою та знаю, що я зробила круто, в чому молодець ) але хвалити себе так і не навчилася", - поділилася артистка.
Нагадаємо, не так давно 37-річна дружина Костянтина Меладзе розкрила свої секрети стрункості та краси.
Фото з Instagram Брежнєвої
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