Брежнєва в білому трико наробила ФОТО в дивних позах

Співачка Віра Брежнєва, яка торік створила іменний б'юті бренд, влаштувала з цього приводу чорно-білу фотосесію. Цю "виставку" вона тепер вирішила показати людям у Instagram.

Позувала Віра лише у білому трико.

Віра Брежнєва попозувала для чорно-білої фотосесії

Під одним із дописів Брежнєва зізналася, що не вміє саму себе хвалити. Хоча комплексів, які колись мала, вже позбулася.

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"Я знаю свої слабкі сторони та розвиваю їх перманентно. Я частіше буваю задоволена собою та знаю, що я зробила круто, в чому молодець ) але хвалити себе так і не навчилася", - поділилася артистка.

Співачка була в обтислому трико

Брежнєва, вид ззаду

Дівчинка на кулі кубі... чи на паралелепіпеді?

Нагадаємо, не так давно 37-річна дружина Костянтина Меладзе розкрила свої секрети стрункості та краси.

Фото з Instagram Брежнєвої

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