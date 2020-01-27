Голий зад на честь Трампа, рожевий ковбой та ліфчик навикоті: найфріковіші луки Grammy
Минули ті часи, коли, одягаючись на урочисті церемонії, зірки старалися переплюнути одна одну ошатністю та дорожнечею своїх дизайнерських убрань.
Нині ж, схоже, головна мета – стати найпомітнішим на червоному хіднику. Змагання з фріковості відбулося й на цьогорічній "Греммі".
На пальму першості, а може, і якийсь спецприз від президента США Дональда Трампа може розраховувати співак Рікі Лебел. На своїх голих сідницях артист розмістив напис "Піддайте імпічменту ось це", вочевидь, висловивши так підтримку політикові.
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Співачка Туве Лу підібрала бюстгальтер у колір до туфельок. І, вочевидь, вирішила, що буде образливо, якщо його ніхто не побачить.
Супермодель Алессандра Амброзіо, схоже, не змогла визначитися: в чорному іти на церемонію чи в білому, в довгому чи в короткому.
Репер Tyler, the Creator захотів перетворити "Греммі" на костюмовану вечірку і вдівся коридорним.
Така ж ідея, схоже, прийшла в голову й його колезі Lil Nas X. Він втілив образ рожевого ковбоя.
Модель Шон Росс у перловому монохромі.
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Кантрі-виконавець Орвіл Пек – теж ковбой, але ковбой загадковий. Узагалі такі маски – його фішка.
Колишій бойфренд Ріанни Кріс Браун у светрі, який наче бабуся сплела. Прийшов він на церемонію, між іншим, разом зі своєю донечкою Роялті.
І, звісно ж, не став пасти задніх актор Біллі Портер. Зірка серіалу "Поза" цього разу прийшов не в сукні, зате в оригінальному капелюсі.
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До слова, реперка Cardi B відзначилася на одній із вечірок перед "Греммі". Щоби з її зухвалого плаття не повистрибували перед камерами груди, пильнував відданий чоловік Offset.
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Фото з Instagram артистів, із фотоблогу "Греммі"