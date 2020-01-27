Голий зад на честь Трампа, рожевий ковбой та ліфчик навикоті: найфріковіші луки Grammy

Минули ті часи, коли, одягаючись на урочисті церемонії, зірки старалися переплюнути одна одну ошатністю та дорожнечею своїх дизайнерських убрань.

Нині ж, схоже, головна мета – стати найпомітнішим на червоному хіднику. Змагання з фріковості відбулося й на цьогорічній "Греммі".

На пальму першості, а може, і якийсь спецприз від президента США Дональда Трампа може розраховувати співак Рікі Лебел. На своїх голих сідницях артист розмістив напис "Піддайте імпічменту ось це", вочевидь, висловивши так підтримку політикові.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ricky Rebel (@rickyrebelrocks) 26 Янв 2020 в 4:22 PST

Співачка Туве Лу підібрала бюстгальтер у колір до туфельок. І, вочевидь, вирішила, що буде образливо, якщо його ніхто не побачить.

Коли родзинка твого луку - бюстгальтер...

Супермодель Алессандра Амброзіо, схоже, не змогла визначитися: в чорному іти на церемонію чи в білому, в довгому чи в короткому.

Алессандра в ефектному, не посперечаєшся, вбранні від Balmain

Репер Tyler, the Creator захотів перетворити "Греммі" на костюмовану вечірку і вдівся коридорним.

Репер вирішив прийти на церемонії в образі коридорного готелю

Така ж ідея, схоже, прийшла в голову й його колезі Lil Nas X. Він втілив образ рожевого ковбоя.

Аріані Гранде та Lizzo рожевий ковбой сподобався

Модель Шон Росс у перловому монохромі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ˢᴴᴬᵁᴺ ᴿᴼˢˢ (@shaundross) 26 Янв 2020 в 7:38 PST

Кантрі-виконавець Орвіл Пек – теж ковбой, але ковбой загадковий. Узагалі такі маски – його фішка.

Diplo та Орвіл Пек

Колишій бойфренд Ріанни Кріс Браун у светрі, який наче бабуся сплела. Прийшов він на церемонію, між іншим, разом зі своєю донечкою Роялті.

Кріс Браун із донькою (не від Ріанни)

І, звісно ж, не став пасти задніх актор Біллі Портер. Зірка серіалу "Поза" цього разу прийшов не в сукні, зате в оригінальному капелюсі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Billy Porter (@theebillyporter) 26 Янв 2020 в 6:52 PST

До слова, реперка Cardi B відзначилася на одній із вечірок перед "Греммі". Щоби з її зухвалого плаття не повистрибували перед камерами груди, пильнував відданий чоловік Offset.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Babe my titties keep poppin out Публикация от Cardib (@iamcardib) 26 Янв 2020 в 3:55 PST

Фото з Instagram артистів, із фотоблогу "Греммі"