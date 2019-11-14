Травесті-краля в червоному міні стала зіркою слухань про імпічмент Трампа та український скандал
У Вашингтоні почалися відкриті слухання у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа в зв'язку з так званим українським скандалом.
І головного фігуранта мало не затьмарили дві особи: заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент (бо він надягнув шикарну краватку-метелик) та ведуча інтернет-трансляції Піссі Майлз (бо відома травесті-діва прийшла до будівлі Конгресу у зухвалому червоному міні з латексу).
Drag queen makes noticeable debut at impeachment proceedings https://t.co/xMeKKXRDfR #Pissimyles #Impeachment via @theblaze pic.twitter.com/vfIBolFmNd— Chris 🇺🇸 (@Chris_1791) November 14, 2019
Гігантську білу перуку зірки на вході ретельно перевірили металодетекторами.
A drag queen going through security at the impeachment hearings is seriously relatable content. pic.twitter.com/D8MGbHiROj— Alexander Kacala (@TheFaymeReport) November 13, 2019
"Я й не думала, що найцікавішим сьогодні тут стану я!", - цитує Піссі New York Post.
#DragQueen #PissiMyles, covering the story as a #reporter, struts into #Trump #impeachment hearings. #Perfect #Matrix #RedDress https://t.co/xB0LJ2CQcD— Billy MacLeod (@BillyMacLeod) November 14, 2019
"Усі тут такі серйозні, така сильна напруга, всі квапляться... І я подумала, що буде весело, якщо я змушу цих людей на секунду спинитися і сказати: "Гей, тут драг-квін!", - додала кралечка.
Що ж до чепуруна Кента, то, як пише The New York Times, річ не лише у стилі - цей метелик може бути його "щасливою краваткою". Саме в ній політик раніше фотографувався для офіційного сайту.
I sense a— Renee Graham (@reneeygraham) November 13, 2019
coming fashion trend. #GeorgeKent #ImpeachmentDay #ImpeachmentHearings pic.twitter.com/dSxlvYHqN7
Нагадаємо, в вересні була оприлюднена скандальна телефонна розмова Трампа з Володимиром Зеленським, яка зрештою може закінчитися імпічментом. А американське ТБ показало, як український гарант за своїх "кварталівських" часів грав на піаніно статевим органом.
Фото з Twitter та з Instagram Майлз