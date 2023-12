Травесті-краля в червоному міні стала зіркою слухань про імпічмент Трампа та український скандал

У Вашингтоні почалися відкриті слухання у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа в зв'язку з так званим українським скандалом.

І головного фігуранта мало не затьмарили дві особи: заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент (бо він надягнув шикарну краватку-метелик) та ведуча інтернет-трансляції Піссі Майлз (бо відома травесті-діва прийшла до будівлі Конгресу у зухвалому червоному міні з латексу).

Гігантську білу перуку зірки на вході ретельно перевірили металодетекторами.

