Травесті-краля в червоному міні стала зіркою слухань про імпічмент Трампа та український скандал

У Вашингтоні почалися відкриті слухання у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа в зв'язку з так званим українським скандалом.

І головного фігуранта мало не затьмарили дві особи: заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент (бо він надягнув шикарну краватку-метелик) та ведуча інтернет-трансляції Піссі Майлз (бо відома травесті-діва прийшла до будівлі Конгресу у зухвалому червоному міні з латексу).

Гігантську білу перуку зірки на вході ретельно перевірили металодетекторами.

A drag queen going through security at the impeachment hearings is seriously relatable content. pic.twitter.com/D8MGbHiROj — Alexander Kacala (@TheFaymeReport) November 13, 2019

"Я й не думала, що найцікавішим сьогодні тут стану я!", - цитує Піссі New York Post.

"Усі тут такі серйозні, така сильна напруга, всі квапляться... І я подумала, що буде весело, якщо я змушу цих людей на секунду спинитися і сказати: "Гей, тут драг-квін!", - додала кралечка.

Ось цю сукенку 31-річна Піссі вигуляла на слухання

Що ж до чепуруна Кента, то, як пише The New York Times, річ не лише у стилі - цей метелик може бути його "щасливою краваткою". Саме в ній політик раніше фотографувався для офіційного сайту.

Нагадаємо, в вересні була оприлюднена скандальна телефонна розмова Трампа з Володимиром Зеленським, яка зрештою може закінчитися імпічментом. А американське ТБ показало, як український гарант за своїх "кварталівських" часів грав на піаніно статевим органом.

Фото з Twitter та з Instagram Майлз