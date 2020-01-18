"Гаряча та чуттєва" Каменських показала дупу мексиканцям і прорекламувала вродливих українок
Співачка Настя Каменських знялася для мексиканського Playboy. Із чоловічим глянцем вона побалакала про гарну себе, свою творчість та вивчення іспанської мови.
А ще зірка навела переконливі аргументи, чому туристам із Мексики варто відвідати Україну - тут смачна кухня і дівчата красиві.
Інтерв'ю Насті є на сайті Playboy Mexico.
"Я дівчина гаряча та чуттєва, мені подобається співати й танцювати", - так каже про себе дружина Потапа.
Зі слів Каменських, їй дуже подобаються латиноамериканські пісні, тому вона вирішила вчити іспанську мову, що і зробила лише за півтора роки.
"Практикувати розмовну мову мені допомагають мексиканські мильні опери, я їх стільки переглянула, що вже і складно згадати все назви", - поділилася вона.
Зі слів Насті, вона багато разів бувала у Мексиці як туристка, тепер же має грандіозний план завітати туди як артистка.
"Мені у Мексиці подобається все, тамтешні люди, які просто собі співають, танцюють, п'ють пиво та всміхаються, перебувають у доброму гуморі та виконують красиві пісні з ритмами для танців та розваг", - заявила співачка.
Себе ж вона називає "дівчиною-космополітом".
"В Україні дуже гарні та вродливі дівчата, а ще дуже красиві пісні та розкішна кухня, тож коли приїдете до моєї країни, скуштуйте нашу чудову кухню", - порадила Каменських.
Нагадаємо, в Настя випустила вже дві пісні іспанською, "Peligroso" та "Elefante", і зняла на них спекотні та трохи дивні кліпи.
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