Від Каменських без трусів до Євробачення та "коронного" номеру Зеленського: що цьогоріч найбільше читали на ТаблоID

Рік, що минає, був багатий на сенсації, нетривіальні події, зіркові весілля, розлучення, оголення, політичні та шоубізнесові скандали, казуси та жарти.

ТаблоID, як і завжди, висвітлював найцікавіше, найважливіше та найнеочікуваніше. І саме сьогодні, 31-го грудня ми вирішили згадати матеріали, що зібрали найбільше переглядів за 2019-й рік.

Отже, наш ТОП-10:

1. Хто б міг подумати, що найбільше переглядів за рік (понад 114 тисяч) набере фото оголеної Насті Каменських, яке зробив її чоловік Потап зранку під час відпочинку.

Потягушки без трусів: Потап сфотографував голу Настю на ліжку

2. Про такий подарунок, як у серпні зробив друг Валєра Ірині Білик, мабуть, мріють усі, особливо під Новий Рік. Пост Іри про електрокар від друга сколихнув мережу та статистику на ТаблоID.

Білик похвалилася електрокаром, якого подарував їй таємничий Валєра

3. Хоча цього року Україна так і не поїхала на Євробачення, новина про те, хто переміг у Національному відборі, стала третьою за кількістю річних переглядів на ТаблоID.

Стало відомо, хто представить Україну на "Євробаченні"-2019

Нацвідбір-2019 став одним із найбільш скандальних і зробив Maruv справжньою зіркою

4. Майже 75 тисяч переглядів зібрало фото оголеної Олі Полякової під душем в Єгипті.

Гола дупця-2: Полякова в Єгипті показалася без трусів в душі

Поляковій для популярності достатньо просто оголюватися

5. Новини про королівську родину Великобританії вже не перший рік стабільно найпопулярніші на ТаблоID. І цього року у ТОП-10 опинився матеріал про те, що королева Єлизавета начебто позбавила Гаррі та Меган усіх грошей і титулів.

Без грошей і титулів: королева Єлизавета вказала на двері принцу Гаррі та Меган - ЗМІ

6. Цьогорічні новини про новий уряд і парламент були в топі усіх вітчизняних ЗМІ. Але витівка депутата Іллі Киви, який просто в Раді листувався з моделлю та жмакав при цьому свого прутня викликала найбільше ажіатажу серед читачів.

Кива нагадав про себе черговою витівкою

7. Завдяки пародії Юркеша на Володимира Зеленського, про забутого музиканта на якийсь час згадали усі. Лише на нашому сайті його подивилося близько 68-ми тисяч.

Юркеш спародіював Зеленського: Можна людським голосом нормально балакати?

8. Президент Володимир Зеленський став героєм американського сатиричного шоу Last Week Tonight. І потрапив до ТОП-10 найпопулярніших текстів ТаблоID і не тільки.

"Грав на піаніно членом": коронний номер Зеленського висміяли на американському ТБ

Про Зеленських цього року всі писали, мабуть, щодня

9. Новоспечений депутат Михайло Радуцький встиг відзначитися уже першого дня роботи нової Ради. Його нецензурна переписка про призначення голови МОЗ потрапила у всі ЗМІ.

Радуцький заявив про себе у перший день роботи нової Ради

10. І на останньому місці нашого ТОП-10 опинився матеріал про Євробачення-2019, що відбулося у Тель-Авіві і закінчилося перемогою учасника з Недерландів.

Євробачення-2019: перемога Нідерландів та Сердючка з Мадонною

З прийдешнім 2020-м роком! Гарних новин і вражень! До речі, нещодавно Вєрка Сердючка випустила новорічну пісню , під яку хочеться пити шампанське і танцювати.

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