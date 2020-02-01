Дочка Ющенка, Різатдінова та Вольнова сходили на показ Жана Гріцфельдта у студії Шустера

В останній день січня дизайнер Жан Гріцфельдт відкрив у Києві модний сезон осінь-зима 2020/2021.
Традиційно він зробив показ на незвичній локації, і цього разу нею стала телестудія, де Савік Шустер веде своє суспільно-політичне шоу "Свобода слова".
Жан назвав свою колекцію "Out Of System" та присвятив її темі усвідомленого споживання і ресайклінгу.
Моделі виходили на подіум на тлі екранів із зображеннями природи та екологічних катастроф.
До слова, тема ресайклінгу зовсім не нова у світі моди. І навіть Анна Вінтур відкрито закликає припинити марнотратство.
Фото Дмитра Ларіна
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