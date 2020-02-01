Дочка Ющенка, Різатдінова та Вольнова сходили на показ Жана Гріцфельдта у студії Шустера

В останній день січня дизайнер Жан Гріцфельдт відкрив у Києві модний сезон осінь-зима 2020/2021.

Традиційно він зробив показ на незвичній локації, і цього разу нею стала телестудія, де Савік Шустер веде своє суспільно-політичне шоу "Свобода слова".

Жан назвав свою колекцію "Out Of System" та присвятив її темі усвідомленого споживання і ресайклінгу.

Моделі виходили на подіум на тлі екранів із зображеннями природи та екологічних катастроф.

До слова, тема ресайклінгу зовсім не нова у світі моди. І навіть Анна Вінтур відкрито закликає припинити марнотратство.

Старша донька експрезидента Віктора Ющенка, Віталіна останнім часом постійна гостя ледь не усіх світських заходів. На показ вона прийшла з сином Віктором та його дівчиною

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Дизайнерка Катя Березницька

Хлопці з гурту KADNAY Діма Каднай і Філ Коляденко ходять на кожен показ Жана Гріцфельдта

Телеведуча Даша Трегубова

Телеведучий Олексій Суханов

Як же ж без фото для Instagram :)

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Савік Шустер привітав гостей Жана у своїй студії

Власне, автор колекції Жан Гріцфельдт

Катя Осадча, звісно ж, теж там була

Хореограф Євген Кот і Жан Гріцфельдт

Фото Дмитра Ларіна

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