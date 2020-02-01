Дочка Ющенка, Різатдінова та Вольнова сходили на показ Жана Гріцфельдта у студії Шустера

Субота, 1 лютого 2020, 09:32

В останній день січня дизайнер Жан Гріцфельдт відкрив у Києві модний сезон осінь-зима 2020/2021.

Традиційно він зробив показ на незвичній локації, і цього разу нею стала телестудія, де Савік Шустер веде своє суспільно-політичне шоу "Свобода слова".

Жан назвав свою колекцію "Out Of System" та присвятив її темі усвідомленого споживання і ресайклінгу.

Моделі виходили на подіум на тлі екранів із зображеннями природи та екологічних катастроф. 

До слова, тема ресайклінгу зовсім не нова у світі моди. І навіть Анна Вінтур відкрито закликає припинити марнотратство.

 
Старша донька експрезидента Віктора Ющенка, Віталіна останнім часом постійна гостя ледь не усіх світських заходів. На показ вона прийшла з сином Віктором та його дівчиною 
 
Гімнастка і танцівниця Ганна Різатдінова повернулася з Японії та одразу на моду 
 
Світлана Вольнова не зраджує себе і свій стиль 
 
Дизайнерка Катя Березницька 
 
Хлопці з гурту KADNAY Діма Каднай і Філ Коляденко ходять на кожен показ Жана Гріцфельдта 
 
Телеведуча Даша Трегубова 
 
Телеведучий Олексій Суханов
 
Як же ж без фото для Instagram :)
 
Співак Алекс Захарчук поставив свою діяльність на паузу, але про моду не забуває 
 
 
Савік Шустер привітав гостей Жана у своїй студії 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Власне, автор колекції Жан Гріцфельдт 
 
Катя Осадча, звісно ж, теж там була 
 
Хореограф Євген Кот і Жан Гріцфельдт 

Фото Дмитра Ларіна 

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