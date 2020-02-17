Знову вільний Шустер шукає собі наречену з фізичною особливістю

67-річний телеведучий Савік Шустер знову у пошуку жінки. Зі своєю удвічі молодшою дружиною Оленою Ореховою журналіст уже розійшовся, але налаштований оптимістично.

Тим більше, що астролог напророкував Шустеру особливу жіночку. Про це він розказав Катерині Осадчій у "Світському житті".

Як відомо, 2,5 роки Шустера не було на телебаченні. За цей час він встиг пожити у різних країнах та всерйоз захопився Індією.

"У мене все перевернулось. Я медитував, був у храмах, будував храм, який, на жаль, повінь змила, він був з глини. Я почав вивчати санскрит, індійську культуру і філософію…", - поділився Савік.

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На запитання Каті, чи він досі у стосунках з Оленою Ореховою, Савік сказав - ні. Але зауважив, що він у пошуку.

"Один астролог сказав, що жінка буде. І в неї одне плече буде вище за інше. От я зараз ходжу і дивлюся, у кого плече вище", - зі сміхом розповів Шустер.

Нагадаємо, у 2010-му Шустер розійшовся зі своєю нареченою Ольгою Невською. А до того він мав дружину-італійку.

Фото ТаблоID, з Facebook та з Instagram

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