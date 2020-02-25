Різатдінова в купальнику попозувала в багні Мертвого моря
25 лютого 2020, 14:49
Гімнастка Ганна Різатдінова приїхала в Ізраїль та, звісно ж, скористалася нагодою вимаститися у лікувальному бруді Мертвого моря.
Себе у багні та купальнику Аня показала в Instagram.
Нагадаємо, місяць тому Ганна була в Дубаї, де отримала неімовірний екстремальний досвід.
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