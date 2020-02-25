Різатдінова в купальнику попозувала в багні Мертвого моря

Вівторок, 25 лютого 2020, 14:49

Гімнастка Ганна Різатдінова приїхала в Ізраїль та, звісно ж, скористалася нагодою вимаститися у лікувальному бруді Мертвого моря.

Себе у багні та купальнику Аня показала в Instagram.

 
Різатдінову не зіпсує навіть багнюка 
 
 
 

Нагадаємо, місяць тому Ганна була в Дубаї, де отримала неімовірний екстремальний досвід

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