Озброєна Гросу в новому кліпі покохалася в ретроавтівці

Співачка Аліна Гросу презентувала кліп, у якому зіграла таку собі Бонні. А в ролі Клайда виступив уже відомий за попередніми відео Аліни Роман Полянський.

До того ж, він ще й став режисером відео з позначкою 16+ на пісню "Арестован".

У кліпі, знятому в ретростилі та чорно-біло-червоних кольорах, Аліна з Романом грають пару закоханих бандитів, яких врешті зловили.

Але вдяганню наручників передувало кохання в автівці на кшталт того, яке було у фільмі "Титанік". Навіть легендарну кіносцену з рукою на склі повторили.

Гросу уявила себе бандиткою

Навіть револьвер у руки взяла

Ну який же чоловік палить просто в обличчя своїй дівчині?!

Більше сцен кохання у кліпі нема

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