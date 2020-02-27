Озброєна Гросу в новому кліпі покохалася в ретроавтівці
Співачка Аліна Гросу презентувала кліп, у якому зіграла таку собі Бонні. А в ролі Клайда виступив уже відомий за попередніми відео Аліни Роман Полянський.
До того ж, він ще й став режисером відео з позначкою 16+ на пісню "Арестован".
У кліпі, знятому в ретростилі та чорно-біло-червоних кольорах, Аліна з Романом грають пару закоханих бандитів, яких врешті зловили.
Але вдяганню наручників передувало кохання в автівці на кшталт того, яке було у фільмі "Титанік". Навіть легендарну кіносцену з рукою на склі повторили.
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