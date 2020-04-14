Логунова у прозорому боді зізналася, що обожнює бісити людей

Дружина актора Дмитра Ступки, телеведуча і блогерка Поліна Логунова заявила, що полюбляє бісити людей.

Про це вона написала у своєму Instagram, проілюструвавши допис сексуальним фото в спідньому.

"Коли ти досягаєш висот, про які дехто мріють, це робить людей навколо дикими відморозками, які кидаються на тебе, як кури на фари", - почала у притаманній їй манері Поліна.

Цікаво, про які саме висоти пише Поліна

"Часто цього не помічаєш, просто тому що НЕМА КОЛИ, ну так буває, коли займаєшся улюбленою справою. Так ось іноді, обертаючись на шум за спиною, просто дивуєшся від однотипних нетям. У них навіть обличчя схожі одне на одного, деформовані від вишкіру. Ніхто з них і тижня не вижив би, взувши твоє взуття, але їм все одно здається, що життя несправедливе", - заявила дружина Ступки.

На карантині Логунова виставляє дедалі більше фото у спідньому

"Вселенський розум такий розумний, що вже якщо ви не на тому місці, де б вам хотілося, саме це місце ви заслужили. Головне наполегливо петушитися на тему "ти нічого про мене не знаєш, я щаслива, і у мене все навіть краще, ніж у тебе", а, сидячи на унітазі, наполегливо заперечувати рівень самореалізації рівний вмісту випорожнень", - добила свого читача Логунова. ⠀

Нагадаємо, ще до оголошення пандемії Ступка з Логуновою і дочкою встигли відпочити у В'єтнамі.

Фото з Instagram