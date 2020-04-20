Розлучені Слава та Едгар Камінські відсвяткували Великдень разом

Понеділок, 20 квітня 2020, 09:18

Колишнє подружжя – співачка Слава Камінська та пластичний хірург Едгар Камінський – возз’єдналися на Великдень заради дітей.

Розлучені батьки вирішили не порушувати минулі сімейні традиції та відсвяткували православне свято однією родиною.

Фото вчотирьох біль святкового столу Слава виклала у своєму Instagram.

 
Едгар і Слава знову були разом, як колись
 
Лаурі цього року буде 5

Напередодні свята Слава з Лаурою та Леонардом наробили гарних крашанок. 

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Яйца судьбы 😂 #отсудьбынеуйдешь 😆 ⠀ Шкарлупу лука нарезать ножницами, обвалять в шкарлупе мокрые яйца (чтобы прилипла луковая шубка) и закутать в марлю, как колобка, перевязав ниткой . Насыпать соль в холодную воду, положить яйца, налить зеленки бутылочку и пусть варятся :) После очистить от марли , промыть и смазать маслом 😘👌🏼 самые красивые яйца, которые я когда-нибудь делала 👍🏼

Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 18 Апр 2020 в 2:29 PDT

Нагадаємо, Слава з Едгаром розлучилися влітку 2019-го після 5 років шлюбу. Нещодавно співачка розказувала, що вже познайомила дітей зі своїм новим бойфрендом

Камінський теж  має нові стосунки, але поки не дуже їх афішує. 

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