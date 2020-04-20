Розлучені Слава та Едгар Камінські відсвяткували Великдень разом

Колишнє подружжя – співачка Слава Камінська та пластичний хірург Едгар Камінський – возз’єдналися на Великдень заради дітей.

Розлучені батьки вирішили не порушувати минулі сімейні традиції та відсвяткували православне свято однією родиною.

Фото вчотирьох біль святкового столу Слава виклала у своєму Instagram.

Едгар і Слава знову були разом, як колись

Напередодні свята Слава з Лаурою та Леонардом наробили гарних крашанок.

Нагадаємо, Слава з Едгаром розлучилися влітку 2019-го після 5 років шлюбу. Нещодавно співачка розказувала, що вже познайомила дітей зі своїм новим бойфрендом.

Камінський теж має нові стосунки, але поки не дуже їх афішує.