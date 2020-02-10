Слава Камінська зізналася, що мала підстави ревнувати ексчоловіка

Співачка Слава з "НеАнгелів" підтвердила чутки про те, що у шлюбі вона ревнувала свого чоловіка – пластичного хірурга Едгара Камінського.

Про це вона зізналася в інтерв’ю Каті Осадчій у "Світському житті".

Слава не приховує, що ревнощі мали місце, і це недивно.

"Ну звичайно! Коли у тебе гарний чоловік, коли в чоловіка така робота, коли до нього постійно приходять пацієнтки, які іноді не дуже пристойно поводяться, звичайно є місце ревнощам. Я мала на це підстави", – сказала співачка та додала, що знає випадки, коли деякі пацієнтки залицялися до Едгара.

Реклама:

Слава не заперечує, що ревнувала чоловіка, але запевняє, що були причини так поводитися

Також Осадча запитала, чи справді Слава постійно просила чоловіка щось у ній вдосконалювати.

"Крім ботоксу, він мені не зробив нічого. Тому я хочу сказати, що це його особиста думка", – заявила артистка.

Тут варто згадати, що раніше Слава сама казала про те, що Едгар збільшив їй груди ще 6 років тому.

Раніше Слава не раз казала, що саме Едгар збільшив їй губи та груди. Може, під ботоксом вона саме це і мала на увазі?

Нагадаємо, у Едгара Камінського вже нова подружка - Ольга Богата.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: