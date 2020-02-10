Слава Камінська зізналася, що мала підстави ревнувати ексчоловіка

Співачка Слава з "НеАнгелів" підтвердила чутки про те, що у шлюбі вона ревнувала свого чоловіка – пластичного хірурга Едгара Камінського.

Про це вона зізналася в інтерв’ю Каті Осадчій у "Світському житті".

Слава не приховує, що ревнощі мали місце, і це недивно.

"Ну звичайно! Коли у тебе гарний чоловік, коли в чоловіка така робота, коли до нього постійно приходять пацієнтки, які іноді не дуже пристойно поводяться, звичайно є місце ревнощам. Я мала на це підстави", – сказала співачка та додала, що знає випадки, коли деякі пацієнтки залицялися до Едгара.

Слава не заперечує, що ревнувала чоловіка, але запевняє, що були причини так поводитися

Також Осадча запитала, чи справді Слава постійно просила чоловіка щось у ній вдосконалювати.

"Крім батоксу, він мені не зробив нічого. Тому я хочу сказати, що це його особиста думка", – заявила артистка.

Тут варто згадати, що раніше Слава сама казала про те, що Едгар збільшив їй груди ще 6 років тому.

Раніше Слава не раз казала, що саме Едгар збільшив їй губи та груди. Може, під ботоксом вона саме це і мала на увазі?

Нагадаємо, у Едгара Камінського вже нова подружка - Ольга Богата.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: