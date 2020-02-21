"НеАнгел" Слава познайомила нового бойфренда з дітьми: Потрібно показувати їм, що є і нормальні стосунки

Після свого несподіваного розлучення і співачка Слава Камінська, і пластичний хірург Едгар Камінський швидко налагодили своє особисте життя.

Про аліменти (яких немає) та знайомство нового обранця з дітьми, 5-річним Леоном та 4-річною Лаурою, учасниця гурту "НеАнгелы" розказала програмі "ЖЗЛ".

Так зі слів Слави, її ексчоловік із дітьми бачиться, і зазвичай вони проводять час у її колишньої свекрухи. З новою пасією тата малі вже теж знайомі, а сама співачка - ні.

Слава після розлучення перегорнула сторінку та рухається далі

Камінська зізналася, що колишній не платить аліменти на сина та доньку.

"Мені шалено прикро, що у нас чомусь в законодавстві прописано, що все навпіл, але тягнуть на собі зазвичай все мами. Я не подавала на аліменти, грошей він мені на дітей не дає. Платить за садок. Дякую за це", - зазначила вона.

Леону 5 років, Лаурі - 4

Свого нового бойфренда вона вже теж представила дітям.

"Так. Звичайно, вони знайомі, діти ж живуть з мамою. Потрібно показувати їм, що є і нормальні стосунки, що маму можна любити, цінувати і поважати", - пояснила вона.

Нагадаємо, раніше Слава розповіла, що в шлюбі з Едгаром була жертвою психологічного насильства.

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