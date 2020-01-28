Астаф’єва в Римі потеревенила з чайкою та попозувала на залізному коні

28 січня 2020, 13:06

Модель і співачка Даша Астаф’єва давно відома своєю любов’ю до тварин. Але, як виявилося, до птахів вона теж небайдужа.

Перебуваючи на зйомках у Римі, Даша не впустила нагоди потеревенити з місцевою чайкою.

Свою "розмову" зірка записала на відео і виклала в Instagram.

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Решила продублировать, чтоб вы, ребята, знали, мы обо всем договорились!

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 27 Янв 2020 в 11:56 PST


Крім того, Даша у ботфортах познімалася на мотоциклі.

 
 
 
Дашу всадили на якогось залізного поні
 
Цифру Астаф'єва на розголошувала :)

Нагадаємо, зимові канікула Астаф'єва провели у теплих краях, звідки напостила фото в купальнику.

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