Астаф’єва в Римі потеревенила з чайкою та попозувала на залізному коні
28 січня 2020, 13:06
Модель і співачка Даша Астаф’єва давно відома своєю любов’ю до тварин. Але, як виявилося, до птахів вона теж небайдужа.
Перебуваючи на зйомках у Римі, Даша не впустила нагоди потеревенити з місцевою чайкою.
Свою "розмову" зірка записала на відео і виклала в Instagram.
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Решила продублировать, чтоб вы, ребята, знали, мы обо всем договорились!
Крім того, Даша у ботфортах познімалася на мотоциклі.
Нагадаємо, зимові канікула Астаф'єва провели у теплих краях, звідки напостила фото в купальнику.
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