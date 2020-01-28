Астаф’єва в Римі потеревенила з чайкою та попозувала на залізному коні

Модель і співачка Даша Астаф’єва давно відома своєю любов’ю до тварин. Але, як виявилося, до птахів вона теж небайдужа.

Перебуваючи на зйомках у Римі, Даша не впустила нагоди потеревенити з місцевою чайкою.

Свою "розмову" зірка записала на відео і виклала в Instagram.

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Крім того, Даша у ботфортах познімалася на мотоциклі.

Дашу всадили на якогось залізного поні

Цифру Астаф'єва на розголошувала :)

Нагадаємо, зимові канікула Астаф'єва провели у теплих краях, звідки напостила фото в купальнику.

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