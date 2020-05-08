Камалія, Захур і напівголі матроси: співачка представила новий кліп. ВІДЕО
Схоже, чоловік та доньки співачки Камалії "розпробували" акторство. Мохаммад Захур та Арабелла з Мірабеллою знялися в черговому кліпі зіркової дружини та мами.
А також зграйка напівголих матросів.
Камалія представила кліп на свою пісню "Besame Mucho".
Лавсторі з картонними човнами у мармеладному морі зняла для зірки Олена Вінярська, причому команда встигла здійснити це до карантину, а саме 29-го лютого.
"У одному з епізодів я кружляю на висоті в рятувальному колі. Потрібно було зображати, що мені легко, що все так красиво і сексуально - а я розуміла, що мені достатньо одного руху, аби вилетіти звідти! Хоча я не з тих, хто боїться висоти: я ж дочка колишнього військового льотчика!", - поділилася враженнями Камалія.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
Нагадаємо, Захур запевняє, що в них у родині панує матріархат.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Фотошоп геть: Камалія показала своє нередаговане фото для глянцю