Камалія, Захур і напівголі матроси: співачка представила новий кліп. ВІДЕО

Схоже, чоловік та доньки співачки Камалії "розпробували" акторство. Мохаммад Захур та Арабелла з Мірабеллою знялися в черговому кліпі зіркової дружини та мами.

А також зграйка напівголих матросів.

Камалія представила кліп на свою пісню "Besame Mucho".

Камалію оточили брутальні напівголі матроси

Лавсторі з картонними човнами у мармеладному морі зняла для зірки Олена Вінярська, причому команда встигла здійснити це до карантину, а саме 29-го лютого.

Співачка попливла назустріч амурним пригодам

"У одному з епізодів я кружляю на висоті в рятувальному колі. Потрібно було зображати, що мені легко, що все так красиво і сексуально - а я розуміла, що мені достатньо одного руху, аби вилетіти звідти! Хоча я не з тих, хто боїться висоти: я ж дочка колишнього військового льотчика!", - поділилася враженнями Камалія.

Зате який гарний ракурс!

Доньки Камалії теж при ділі

І Захур пильнує

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Нагадаємо, Захур запевняє, що в них у родині панує матріархат.

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