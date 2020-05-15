Мальдіви, Тай, Капрі та Аркадія: Каменських зняла кліп-спогад про свої подорожі з Потапом

Під час карантину, коли про подорожі та перельоти можна лише мріяти, співачка Настя Каменських вирішила поностальгувати за своїми романтичними мандрівками з коханим чоловіком Потапом.

Артистка презентувала романтичну історію спогадів, створену з архівних фото та відео. Причому кліп NK зняла сама у дворі власного будинку.

"Одного затишного вечора я переглядала фото в телефоні. Щасливі посмішки, сонячні дні і романтика мене так надихнули, що я захотіла створити з усього цього невеличкий фільм спогадів. Щоб прожити ті відчуття ще раз", - розказала Настя.

Цей кліп Настя знімала сама біля свого ж будинку

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"Я люблю і ціную кожен день свого життя. Тому обов'язково зберігаю свої життєві події в фото, відео або якихось предметах. У мене є особливе місце, де я зберігаю всі флешки, старі телефони - так звана скринька спогадів. Я можу відкрити її в будь-який момент і з посмішкою і теплом в серці прожити ті щасливі моменти знову і знову", - поділилася Каменських.

За роки стосунків Потап і Настя об'їздили ледь не весь світ

"Живіть так, щоб вам хотілося згадувати і прожити ще раз кожен день. Давайте зберігати світло свого життя. Зберігати любов, яка у вашому серці", - закликала зірка.

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