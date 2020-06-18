На шляху до ідеального тіла: донька Сумської показала себе в улюбленій вазі

Два місяці тому дочка Ольги Сумської, актриса Антоніна Паперна народила другу дитину російському актору Володимиру Ягличу. І вже зараз Тоня почала процес повернення до своєї ідеальної ваги.

30-річна мама двох малюків раніше казала, що набрала достатньо кілограмів під час другої вагітності. Тому переймається фігурою і потрохи худне.

Але найважче у цьому – самомотивація. І в Паперної є секрет – вона роздивляється власні фото, на яких вона у гарній формі.

"Повільно але впевнено рухаючись до ідеальної фігури, мене дуже мотивують фотографії, де я в своїй улюбленій вазі. Ось викладаю одну з таких фоточек і паралельно ховаю назад в холодильник морозиво, яке взагалі не зрозуміло як виявилося в моїх руках", - написала Тоня

Доньці Антоніни Єві незабаром виповниться три роки, а от ім'я синочка актриса досі не оголосила

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