На шляху до ідеального тіла: донька Сумської показала себе в улюбленій вазі
Четвер, 18 червня 2020, 17:00
Два місяці тому дочка Ольги Сумської, актриса Антоніна Паперна народила другу дитину російському актору Володимиру Ягличу. І вже зараз Тоня почала процес повернення до своєї ідеальної ваги.
30-річна мама двох малюків раніше казала, що набрала достатньо кілограмів під час другої вагітності. Тому переймається фігурою і потрохи худне.
Але найважче у цьому – самомотивація. І в Паперної є секрет – вона роздивляється власні фото, на яких вона у гарній формі.
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