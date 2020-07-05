Куриленко в жовтому бікіні попозувала під душем на тлі океану
Неділя, 5 липня 2020, 08:53
Європейська актриса українського походження Ольга Куриленко, яка ще в березні перехворіла на коронавірус, насолоджується відпочинком десь коло океану.
40-річна зірка одного з фільму "Бондіани" постить фото в купальниках у своєму Instagram, але геотегів не ставить.
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Saturdays spent by the water!💦 _______________________________________________________ #SaturdayVibes #Water #Relaxing
Нагадаємо, нещодавно Куриленко викликала скандал у мережі, заявивши, що вона не українка.
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