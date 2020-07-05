Куриленко в жовтому бікіні попозувала під душем на тлі океану

5 липня 2020, 08:53

Європейська актриса українського походження Ольга Куриленко, яка ще в березні перехворіла на коронавірус, насолоджується відпочинком десь коло океану.

40-річна зірка одного з фільму "Бондіани" постить фото в купальниках у своєму Instagram, але геотегів не ставить. 

 
Принаймні, це точно не Бердянськ 
 
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Saturdays spent by the water!💦 _______________________________________________________ #SaturdayVibes #Water #Relaxing

Публикация от Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) 27 Июн 2020 в 7:16 PDT

 
До речі, під час карантину Оля відрізала собі чуба

Нагадаємо, нещодавно Куриленко викликала скандал у мережі, заявивши, що вона  не українка.


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