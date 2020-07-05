Куриленко в жовтому бікіні попозувала під душем на тлі океану

Європейська актриса українського походження Ольга Куриленко, яка ще в березні перехворіла на коронавірус, насолоджується відпочинком десь коло океану.

40-річна зірка одного з фільму "Бондіани" постить фото в купальниках у своєму Instagram, але геотегів не ставить.

Нагадаємо, нещодавно Куриленко викликала скандал у мережі, заявивши, що вона не українка.