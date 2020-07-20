Сердючка з мамою ушкварили танці у фонтані на Хрещатику. ФОТО

У неділю на Хрещатику було спекотно. І не лише через липневе пекуче сонце, а й через запальний виступ Вєрки Сердючки.

Причому артистка разом з бендом влаштували танці не на професійній сцені, а просто посеред фонтану.

Під пісню "Make it rain champagne" Вєрка з командою співали, дуркували, пригощали киян і гостей міста шампанським і навіть купалися у фонтані.

Не кожного дня побачиш Сердючку на Хрещатику

"Не стоїмо на місці, танцюємо, запалюємо!", – закликала публіку Сердючка з традиційною зіркою на голові.

Мама Вєрки хильнула вина і дала собі волю

Але, звісно ж, виступ Вєрки на Хрещатику відбувся не випадково – це були зйомки святкового концерту до Дня незалежності, повідомляє пресслужба телеканалу "Україна", на якому цей концерт і покажуть.

Боже, мамо, майте сором!

фото Олег батрак

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Данилко розповів про найбільший гонорар, роман із мамою Сердючки, та чому не хоче сім’ю

Сердючка і Dolce&Gabbana: Як російська багатійка Амінова 40-річчя в Мілані гуляла

На грецькому весіллі сина Ніконова співали Сердючка та Остапчук