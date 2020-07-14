Спить ногами вгору: дівчина Остапчука розказала цікаве про себе кохану

Дівчина шоумена Володимира Остапчука, нотаріуска Крістіна Горняк повідомила кілька цікавих фактів про себе кохану.

Наприклад, вона не любить котів. А ще почала грати на фортепіано, коли їй було 30.

Крім цього, Крістіна спить ногами вгору та зранку збирається за 20 хвилин, швидше за свого бойфренда.

Про все це вона написала у своєму Instagram.

Крістіна полюбляє озказувати цікаве про себе. Наприклад, нещодавно дівчина назвала себе ненажеркою і оголосила вагу

"Мені 33, я незаміжня, немає дітей, але я абсолютно не страждаю з цього приводу! Працюю 11 років приватним нотаріусом, обожнюю свою професію і роботу! Вибрала її сама!", - заявила Горняк.

"Я сова, але хочу бути жайворонком. Улюблена страва - львівські вареники. Всі свої страви готую на око… Перед сном перевіряю, чи закриті всі двері. Квіти в моєму домі, як в шоу "Останній герой" - борються за виживання. У день п'ю 3 чашки кави", - повідомила Крістіна.

"Вмію відкладати (збирати) гроші. Шопінг втомлює мене, тому справляюся швидко. Обожнюю ходити в гості, і приймати гостей. У 9 років поїхала в сім'ю в Англії вивчати англійську і витратила за 3 дні все гроші на іграшки! Музика завжди мене рятує від поганого настрою. Дуже емоційна людина я", - наголосила дівчина Остапчука.

"Ще безліч факторів, але в цілому ось таку всю себе я люблю і обожнюю", - підсумувала Крістіна.

Але от нелюбов до котів Крістіні можуть не пробачити :)

Фото з Instagram