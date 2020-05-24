Остапчук офіційно представив нову пасію: Дякую, що витримала цей шквал негативу
Телеведучий і шоумен Володимир Остапчук нарешті офіційно підтвердив стосунки зі своєю новою коханою, нотаріускою Христиною Горняк.
Закохані разом з осені минулого року, але лише зараз вирішили розповісти про свої стосунки. І обидва зробили це в Instagram та у "Світському житті".
"…Наше перше знайомство сталося ще в кінці серпня, на весіллі в Італії, де я працював ведучим, а Христина була гостею - подружкою нареченої. Згадуючи зараз той день, навіть не розумію, як я відразу не помітив її, не звернув на неї увагу - красиву, шалено талановиту, щиру і дивовижну. Та й вона, зізнатися, на мене теж. Ми поспілкувалися і зникли ... на якийсь час", - написав Вова у мережі.
Наступна зустріч майбутньої пари відбулася на зйомках шоу "Танці з зірками".
"Тоді вона, ніжно посміхнувшись, підтримала мене добрим словом: "Вова, повірте, все буде добре". Так, ми спочатку були на "ви" :-). Саме цю зустріч ми зараз вважаємо початком наших стосунків, саме тоді, між нами проскочив той самий спалах", - зауважив Остапчук.
"А потім були тижні листувань, дружнє спілкування, перше побачення, наш Париж і .... Решту ми зберігаємо для себе", - написав Володимир і подякував Христині за те, що витримала весь негатив, який вилили на неї у мережі через його розлучення.
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Знакомьтесь, моя Кристина. ⠀ Когда все страсти утихли, я решил, что наконец-то пора поделиться своим счастьем и познакомить вас с моей любимой. ⠀ А еще рассказать вам Нашу историю, настоящую, из первых уст. ⠀ Как многие из вас уже знают ;-), наше первое знакомство случилось еще в конце августа, на свадьбе в Италии, где я работал ведущим, а Кристина была гостьей - подружкой невесты. Вспоминая сейчас тот день, даже не понимаю, как я сразу не приметил ее, не обратил на нее внимание - красивую, безумно талантливую, искреннюю и удивительную. Да и она, признаться, на меня тоже. Мы пообщались и пропали… на какое-то время. ⠀ Следующие несколько недель для меня были непростыми, ну вы в курсе, я с головой погрузился в свои проблемы и подготовку к эфирам “Танцев”. ⠀ И все бы забылось, и мы больше никогда бы не встретили друг друга. Я, по сути уже будучи холостяком (мой бракоразводный процесс - бюрократическая машина уже была запущена), так и занимался своими делами, но… в моей жизни произошёл тот самый Счастливый случай. ⠀ Я снова увидел Ее. И где бы вы думали? Правильно, за кулисами шоу “Танці з зірками”. Как вы тоже уже знаете, Кристину неспроста называют “танцующий нотариус”. Много лет занимаясь спортивными бальными танцами, она пришла поддержать своего знакомого хореографа Игоря Кузьменко, участвовавшего тогда в “Танцах”. ⠀ Тогда она, нежно улыбнувшись, поддержала меня добрым словом: «Вова, поверьте, все будет хорошо». Да, мы первое время были на “вы” :-). ⠀ Именно эту встречу мы сейчас считаем началом наших отношений, именно тогда, между нами проскочила та самая искра. ⠀ А потом были недели переписок, дружеское общение, первое свидание, наш Париж и .... Остальное мы храним для себя. ⠀ Крис, спасибо, что ты выдержала весь этот шквал негатива и домыслов. Ты прекрасно знаешь - тебя не в чем упрекнуть. Ты меня поддерживаешь и вдохновляешь, любишь и окрыляешь. ⠀ Мы крепко держимся за руки и любим. ⠀ А это главное. ⠀ Всем ❤️
"Я ніколи не була публічною і Володимир знає, що для мене це було нелегко. Я не звертаю уваги на хейт, у мене є така любов до себе і я знаю, мої близькі знають, мої друзі знають як воно насправді. Тому я не відчуваю ніякої провини. Вірно сказав Володимир, що щасливу родину не розбити. Вони не разом з серпня", - додала зі свого боку Христина.
"Христина мене попросила: "Слухай, давай все вляжеться, тому що в людей і так зараз дуже багато хейту, дуже багато запитань "А чому?", "А там діти", "Чому ти бачишся/не бачишся?". Тобто тримати це три роки чи чотири – ні. Дев’ять місяців – нормальний термін, аби заявити про свої стосунки. Комусь це може не подобатися, але це не моя справа", - зазначив Остапчук у "Світському житті".
На запитання, чи знайомі діти з Христиною, Володимир відповів, що поки не настав той момент, і думає, що це буде трішки пізніше.
Нагадаємо, про розлучення Остапчука після 12-ти років шлюбу стало відомо якраз у жовтні, коли почався його роман із Горняк. Пізніше його вже колишня дружина Олена розказувала про численні зради і бажання мати багато жінок.
Фото з Instagram
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