Остапчук офіційно представив нову пасію: Дякую, що витримала цей шквал негативу

Телеведучий і шоумен Володимир Остапчук нарешті офіційно підтвердив стосунки зі своєю новою коханою, нотаріускою Христиною Горняк.

Закохані разом з осені минулого року, але лише зараз вирішили розповісти про свої стосунки. І обидва зробили це в Instagram та у "Світському житті".

"…Наше перше знайомство сталося ще в кінці серпня, на весіллі в Італії, де я працював ведучим, а Христина була гостею - подружкою нареченої. Згадуючи зараз той день, навіть не розумію, як я відразу не помітив її, не звернув на неї увагу - красиву, шалено талановиту, щиру і дивовижну. Та й вона, зізнатися, на мене теж. Ми поспілкувалися і зникли ... на якийсь час", - написав Вова у мережі.

Христина з дитинства займається бальними танцями та 11 років працює нотаріусом

Наступна зустріч майбутньої пари відбулася на зйомках шоу "Танці з зірками".

"Тоді вона, ніжно посміхнувшись, підтримала мене добрим словом: "Вова, повірте, все буде добре". Так, ми спочатку були на "ви" :-). Саме цю зустріч ми зараз вважаємо початком наших стосунків, саме тоді, між нами проскочив той самий спалах", - зауважив Остапчук.

"А потім були тижні листувань, дружнє спілкування, перше побачення, наш Париж і .... Решту ми зберігаємо для себе", - написав Володимир і подякував Христині за те, що витримала весь негатив, який вилили на неї у мережі через його розлучення.

"Я ніколи не була публічною і Володимир знає, що для мене це було нелегко. Я не звертаю уваги на хейт, у мене є така любов до себе і я знаю, мої близькі знають, мої друзі знають як воно насправді. Тому я не відчуваю ніякої провини. Вірно сказав Володимир, що щасливу родину не розбити. Вони не разом з серпня", - додала зі свого боку Христина.

Ідея не афішувати стосунки належала саме Христині, адже вона не звикла до публічності

"Христина мене попросила: "Слухай, давай все вляжеться, тому що в людей і так зараз дуже багато хейту, дуже багато запитань "А чому?", "А там діти", "Чому ти бачишся/не бачишся?". Тобто тримати це три роки чи чотири – ні. Дев’ять місяців – нормальний термін, аби заявити про свої стосунки. Комусь це може не подобатися, але це не моя справа", - зазначив Остапчук у "Світському житті".

На запитання, чи знайомі діти з Христиною, Володимир відповів, що поки не настав той момент, і думає, що це буде трішки пізніше.

Нагадаємо, про розлучення Остапчука після 12-ти років шлюбу стало відомо якраз у жовтні, коли почався його роман із Горняк. Пізніше його вже колишня дружина Олена розказувала про численні зради і бажання мати багато жінок.

Фото з Instagram

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