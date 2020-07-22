Онопка знялася в кутюрних сукнях у готелі Юрушевої
Середа, 22 липня 2020, 12:11
33-річна супермодель Сніжана Онопка потрохи оговтується від подій, пов’язаних із чоловіком Миколою Щуром, та повертається до роботи.
Нещодавно Сніжана стала обличчям нової колекції суконь української дизайнерки Анни Юдаєвої.
Модель у розкішних вбраннях от кутюр зняли в інтер’єрах київського готелю, яким керує Єлизавета Юрушева.
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Нагадаємо, після того, як Яніжана пішла від свого чоловіка, вона розказала, як він її бив та гвалтував.
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