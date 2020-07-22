33-річна супермодель Сніжана Онопка потрохи оговтується від подій, пов’язаних із чоловіком Миколою Щуром, та повертається до роботи.

Нещодавно Сніжана стала обличчям нової колекції суконь української дизайнерки Анни Юдаєвої.

Модель у розкішних вбраннях от кутюр зняли в інтер’єрах київського готелю, яким керує Єлизавета Юрушева.

Сніжана знову працює

У квітні Онопка розказала всю правду про свій шлюб із Щуром

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yudaeva Couture (@annayudaevacouture) 16 Июл 2020 в 8:46 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yudaeva Couture (@annayudaevacouture) 16 Июл 2020 в 8:44 PDT

Нагадаємо, після того, як Сніжана пішла від свого чоловіка, вона розказала, як він її бив та гвалтував. Наразі тема сексу і заміжжя для неї закрита.

Фото з Instagram