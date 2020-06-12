Онопка: Тема сексу і заміжжя для мене зараз закрита

33-річна модель Сніжана Онопка зізналася, що лише зараз, коли нарешті пішла від чоловіка Миколи Щура та розказала правду про їхні стосунки, вона може вільно дихати.

Однак психологічна та фізична травми настільки важкі, що тема сексу та близьких стосунків з чоловіками для неї наразі закриті.

Про це Онопка відверто розказала у програмі "Без комплексов".

В українській пресі про Сніжану Онопку стали активно писати, коли у неї почався роман з бізнесменом Олександром Онищенком. Тоді 23-річна красуня була вже всесвітньо відомою моделлю і працювала з найбільшими світовими брендами.

Реклама:

Але заміж за Онищенка модель не вийшла, бо на горизонті виник Микола Щур, який, за її словами, на той момент був на втіках і не мав нічого, крім машини.

Онопка запевняє, що ніколи не хотіла заміж. І навіть її перший тривалий роман з таким собі бізнесменом В'ячеславом не закінчився шлюбом

Уже через рік Онопка вийшла заміж за Щура. Причому лише зараз вона розказала про те, як напередодні весілля, Микола поміняв її круту, єдину в Києві спортивну Bentley на Porsche, заробивши на цьому 80 тисяч доларів. Але тоді Сніжана про це і не здогадувалася.

"Як я могла бути лохом – це для мене парадоксальна дивність, тому що я завжди була розумною дівчинкою", - дивується модель тепер.

"Я дуже добра, я всіх пробачаю. Це моя велика помилка", - бідкається Сніжана.

У 19 років Онопка заробила свій перший мільйон та незабаром купила квартиру на Манхеттені, але шлюб із Щуром став на заваді кар'єрі моделі

Сніжана вже казала, що Микола почав її бити одразу після весілля. І вже тоді вона намагалася розлучитися.

"Він тоді мені сказав: я можу бути лише вдівцем. Тільки тоді я зрозуміли, в яке лайно я вляпалася", - зізнається модель зараз.

Сніжана розказала, що коли чоловік її бив, вона ніколи не плакала, бо сльози викликали в ньому ще більшу агресію. А нещодавно модель казала, що Щур бив усіх своїх жінок

Сніжана зізналася, що через постійний страх перед Миколою і моральне виснаження вона згасла і не могла продовжувати роботу.

"Мені здавалося, що це було кохання. А це була якась залежність. Складно пояснити, як це сталося і що саме сталося. Коли мені ставлять це запитання… воно мене саму бісить, я не можу на нього відповісти", - обурюється Онопка.

Зараз Сніжана дуже переживає через своїх собак, які залишилися у Щура. Також у майбутньому вона хотіла б опікуватися притулками для тварин. "Тварин я дуже люблю, вони кращі за людей, для мене особисто", - пояснила вона

Остаточне рішення піти будь-яким способом Сніжана прийняла після того, як одного ранку Щур, повернувшись звідкись, почав її будити та ґвалтувати. Після цього їй вдалося зібрати одну сумку речей і втекти, поки його не було вдома.

Тепер Онопка каже, що її травма настільки сильна, що тема сексу для неї поки закрита.

"Заміжжя - взагалі для мене закрита тема. Варіанти близьких стосунків я теж не розглядаю. Я поки боюсь підпускати до себе чоловіків…", - зізналася Сніжана.