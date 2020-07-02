Дружина Кличка у ліловому настрої показала селфі без мейкапа
2 липня 2020, 16:00
46-річна жінка мера Києва Наталія Кличко вирішила поділитися з підписниками своїм ліловим настроєм.
Вона виклала селфі без мейкапу та у ліловому костюмі, зі світло-бузковими нігтями та таким самим смузі.
Наталія доволі рідко щось постить у соцмережі. Ще у квітні вона хвалилася своїм новим хобі.
До речі, в лютому Кличко відзначала день народження без свого чоловіка, з яким, судячи за все, давно не живе.
Останнє фото Наталії з чоловіком, яке вона викладала, датоване ще груднем 2016-го.
Фото з Instagram
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