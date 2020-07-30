Танцівниця Ілона Гвоздьова розсекретила стать свого другого малюка
Четвер, 30 липня 2020, 14:44
Танцівниця Ілона Гвоздьова, яка чекає на другого малюка, дізналася на УЗД його стать і не стала приховувати цього від фанів.
Відеооголошення переможниця одного з минулорічних сезонів "Танців із зірками" зробила просто в Instagram.
Як і сподівалася Ілона, в якої вже є старша донечка, цього разу народиться хлопець.
31-річна Гвоздьова зараз на восьмому місяці вагітності. Готуючись до збільшення сім'ї, вони з чоловіком та дочкою встигли злітати на відпочинок до Туреччини. Ілона звідти ділилася гарними фото та відео.
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Нагадаємо, "на фінішній прямій" перебувають ще дві зіркові мамусі: співачки Alyosha, в якої буде третя дитина, та Світлана Тарабарова - вона народить вдруге.
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