Танцівниця Ілона Гвоздьова розсекретила стать свого другого малюка

Танцівниця Ілона Гвоздьова, яка чекає на другого малюка, дізналася на УЗД його стать і не стала приховувати цього від фанів.

Відеооголошення переможниця одного з минулорічних сезонів "Танців із зірками" зробила просто в Instagram.

Як і сподівалася Ілона, в якої вже є старша донечка, цього разу народиться хлопець.

31-річна Гвоздьова зараз на сьомому місяці вагітності. Готуючись до збільшення сім'ї, вони з чоловіком та дочкою встигли злітати на відпочинок до Туреччини. Ілона звідти ділилася гарними фото та відео.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Илона Гвоздева | Dancer (@ilonagvozdeva) 27 Лип 2020 р. о 11:18 PDT

Нагадаємо, "на фінішній прямій" перебувають ще дві зіркові мамусі: співачки Alyosha, в якої буде третя дитина, та Світлана Тарабарова - вона народить вдруге.