Різатдінова в купальнику зізналася, чим досі ніколи не займалася в Одесі
3 серпня 2020, 12:00
Цього літа вітчизняне море вимушено довелося відкрити для себе багатьом селебрітіз. Серед них і гімнастка Ганна Різатдінова, яка гайнула попляжитися до Одеси.
Своїм релаксом вона поділилася в Instagram.
"Не повірите, але я вперше засмагаю в Одесі. Раніше максимум була на змаганнях та майстеркласах. Настав час для кайфу", - зазначила вона.
Нагадаємо, модні київські локації для відпочинку в купальнику Різатдінова вже теж зацінила.
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