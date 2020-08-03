Різатдінова в купальнику зізналася, чим досі ніколи не займалася в Одесі

Цього літа вітчизняне море вимушено довелося відкрити для себе багатьом селебрітіз. Серед них і гімнастка Ганна Різатдінова, яка гайнула попляжитися до Одеси.

Своїм релаксом вона поділилася в Instagram.

Різатдінова відкрила для себе пляжну Одесу

"Не повірите, але я вперше засмагаю в Одесі. Раніше максимум була на змаганнях та майстеркласах. Настав час для кайфу", - зазначила вона.

Реклама:

Аня на морі

"Настав час для кайфу"

Нагадаємо, модні київські локації для відпочинку в купальнику Різатдінова вже теж зацінила.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Різатдінова з промовистим декольте закликала пишатися післяпологовим тілом