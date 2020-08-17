Лобода знялася в купальнику та зі своїми найкращими творіннями. ФОТО

Молодшій доньці Світлани Лободи вже 2 роки, але зіркова мама досі не готова показувати світові личко маленької Тільди. Зате артистка присвячує їй та її старшій сестрі Єві ніжні дописи в Instagram.

Свєта поділилася світлинами з донями, зробленими в теплих краях.

У 2-річної Тільди вже довгенькі коси фото з instagram лободи

"Є тонка нитка між мамою і дітьми - вона не рветься від відстаней та часу... І де би я не була, що би я не робила - я завжди повертаюся до них. Мої доньки - моє наукраще творіння", - написала Лобода.

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Коли ж Свєта нарешті покаже, на кого схожа її мала? На маму або...?

А от гарну себе в купальнику співачка готова демонструвати завжди. Що і робить у своєму Instagram.

Лобода - майстриня ефектних фотопоз у купальниках

Нагадаємо, в липні Світлана струсонула інтернет-простір своїм феміністичним кліпом, у якому, зокрема, знялися Ксенія Собчак, Лоліта та зірка серіалу "Чіки" Варвара Шмикова.

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