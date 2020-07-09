Ярославська показала, що робила у шоломі на висоті 600 метрів. ВІДЕО
Любителька подорожувати та фотографуватися, дружина харківського олігарха Марина Ярославська спробувала нову для себе розвагу.
Мати трьох дітей політала на параплані з інструктором на висоті 600 метрів.
Відео екстремальної розваги Марина зняла у процесі та виклала його у своєму Instagram.
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Вот чем мы занимались в поле) Давно хотела полетать 🪂 Такая красота с высоты 600 метров 🏞 #sv_marinka
Нагадаємо, не так давно Ярослвавська разом з подругами підкорила Говерлу. А раніше Марина каталася на водних лижах.
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