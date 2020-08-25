Кароль у 6 кіло намистин, декольте Джамали та рожеві труси Могилевської: у чому зірки країну з Днем Незалежності вітали

Концерт до Дня Незалежності на Михайлівській площі викликав не лише неоднозначну реакцію у соцмережах, а й вразив розмаїттям зіркових вбрань.

Тіна Кароль, Джамала, Оля Полякова, Руслана, Надя Дорофєєва, Мішель Андраде потішили око яскравими луками та фрагментами тіл.

Дехто зі співачок навіть встигли змінити два сценічних костюма.

Джамала спочатку була в білій сукні з промовистим декольте

А потім Джа змінила білу сукню на не менш екстравагантну чорну

Кароль зваблювала ніжками та животом у сукні ручної роботи з 15 500 металевих намистин, на виготовлення якої знадобилося 180 годин. Важить вбрання аж 6 кілограмів

Могилевська танцювала та світила ногами у найяскравішій сукні концерту

Вбрання Наді Дорофєєвої було найлаконічнішим серед усіх колег

Оля Полякова теж виступала у двох різних сукнях

Артистка була в ударі

Мішель Андраде зробила акцент на стрункі ніжки і колір, а Руслана не зрадила свій "дикий" стиль

Нагадаємо, торік Тіна Кароль 24-го серпня співала гімн на даху консерваторії і була у білій пишній сукні на патріотичних прикрасах.

Фото з соцмереж