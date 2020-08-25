Кароль у 6 кіло намистин, декольте Джамали та рожеві труси Могилевської: у чому зірки країну з Днем Незалежності вітали
25 серпня 2020, 12:29
Концерт до Дня Незалежності на Михайлівській площі викликав не лише неоднозначну реакцію у соцмережах, а й вразив розмаїттям зіркових вбрань.
Тіна Кароль, Джамала, Оля Полякова, Руслана, Надя Дорофєєва, Мішель Андраде потішили око яскравими луками та фрагментами тіл.
Дехто зі співачок навіть встигли змінити два сценічних костюма.
Нагадаємо, торік Тіна Кароль 24-го серпня співала гімн на даху консерваторії і була у білій пишній сукні на патріотичних прикрасах.
Фото з соцмереж
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