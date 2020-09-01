Камалія без мейкапу посиділа під вечірніми зорями. ФОТО

Співачка Камалія символічно попрощалася з літом. Артистка поділилася фото себе на яхті, засвітивши трохи печальне личко без макіяжу.

"Останній день літа... Очікую на падіння зірки, щоби загадати бажання", - пояснила Камалія.

Сподіваємося, Камалія загадала, щоби літо 2021-го року було вдалішим, ніж це фото з instagram камалії

Нагадаємо, торік співачка показала, як виглядає її фото для глянцю без фотошоп-обробки.

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