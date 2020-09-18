Фреймут повчила жінок правильно пити вино: Щоб не було "лапи монстра"

Телеведуча Ольга Фреймут, яка старанно навчає своїх шанувальниць, як бути "паннами з манерами", дала черговий відеоурок.

Тему вона обрала дуже підходящу для п'ятниці: як правильно тримати в руці келих із вином.

"Як правильно тримати бокал? Якщо є ніжка, то завжди за ніжку. Чим нижче візьметеся, тим елегантніший вигляд матимете. Пильнуйте, щоб не було "лапи монстра" - не хапайтеся за скло розчепіреними пальцями", - попередила Оля.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia) 17 Вер 2020 р. о 11:44 PDT

"Бокали з червоним вином теж беремо за ніжку- і справа навіть не в температурі руки, від якої може нагрітися напій. На зап’ястя ми часто наносимо парфуми, якщо візьмемося рукою за основу бокалу, залишиться запах, що переб’є оригінальний аромат вина", - пояснила вона.

Нагадаємо, поки ще сезон, закусити винце можна кукурудзою. Як її їсти правильно, Фреймут теж уже показала.

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