Седокова в сексі-спідньому притулилася до Тімми на "весільному" ФОТО

Віднедавна подружжя Аня Седокова та Яніс Тімма під час своєї відпустки у Маямі наробили красивих фото, одне з яких співачка показала у мережі.

На знімку Аня у синьому спідньому пристрасно притулилася до Яніса у білосніжній сорочці.

"Які чоловік і дружина, такі і весільні фотосесії", - написала Седокова.

Нагадаємо, раніше Аня вже показувала частину фотосету, зробленого у басейні в Маямі.