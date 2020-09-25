Седокова в сексі-спідньому притулилася до Тімми на "весільному" ФОТО
П'ятниця, 25 вересня 2020, 09:13
Віднедавна подружжя Аня Седокова та Яніс Тімма під час своєї відпустки у Маямі наробили красивих фото, одне з яких співачка показала у мережі.
На знімку Аня у синьому спідньому пристрасно притулилася до Яніса у білосніжній сорочці.
"Які чоловік і дружина, такі і весільні фотосесії", - написала Седокова.
Нагадаємо, раніше Аня вже показувала частину фотосету, зробленого у басейні в Маямі.
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