Седокова в сексі-спідньому притулилася до Тімми на "весільному" ФОТО

П'ятниця, 25 вересня 2020, 09:13

Віднедавна подружжя Аня Седокова та Яніс Тімма під час своєї відпустки у Маямі наробили красивих фото, одне з яких співачка показала у мережі.

На знімку Аня у синьому спідньому пристрасно притулилася до Яніса у білосніжній сорочці.

"Які чоловік і дружина, такі і весільні фотосесії", - написала Седокова.

 
28-річний Тімма і 37-річна Седокова відгуляли весілля 6-го вересня 

Нагадаємо, раніше Аня вже показувала частину фотосету, зробленого у басейні в Маямі

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