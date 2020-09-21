"Розлученка, з дітьми": Седокова закликала жінок ніколи не переставати шукати кохання

Співачка Ганна Седокова, котра нещодавно вийшла заміж утретє, звернулася до жінок, котрі, маючи дітей від попередніх стосунків, не вірять у те, що зможуть знайти нове кохання.

Новоспечена дружина баскетболіста Яніса Тімми, в котрої на двох із коханим тепер четверо нащадків, поділилася власним позитивним досвідом у Instagram.

"Дівчата і діти, або з серії "Ти нікому не будеш потрібна зі своїми дітьми"... У 22 роки, коли я ішла з 1-річною Аліною на руках від чоловіка-зрадника та алкозалежного, моя мама сказала, що я Нікому не буду потрібна. Зі своєю дитиною. Розлученка. Минуло багато років, і щодня я продовжую доводити своїй мамі, що вона не права. Як не праві ті, хто ставить хрест на собі", - написала Аня.

У 37-річної Седокової троє дітей, але це не стало перешкодою для нового кохання фото з instagram седокової

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Як зазначила зірка, після весілля в неї з'явився новий вид хейтерів: "жінки за 40, переважно чомусь білявки", котрі пишуть їй в'їдливі коментарі про "знову заміж" та про дітей.

"Але я дівчинка доросла і розумію, що вони пишуть про себе. Я - відображення їхніх комплексів. Я - відображення їхньої невіри в себе...", - зазначила артистка.

"Цей допис не про розлучення та весілля. Цей допис про цю саму віру в себе! Цей допис про доброту та велике серце, з яким як чоловік, так і жінка приймає дітей, не розрізняючи їх за групою крові. Любов не знає меж, любов не знає злості та заздрощів", - наголосила вона.

Аня з сином Гектором

Життя може розвернутися та повністю змінитися в 50, 60 або навіть у 80 років, упевнена Аня. І якби вона послухала свою маму в 22 роки, її життя тоді б і закінчилося.

"На фото лише половина наших дітей, їх удвічі більше. І я вдячна моєму наймудрішому і сильному чоловікові за те, що не здався і щодня є прикладом в усьому для багатьох із нас та особливо для мене", - написала Седокова.

"Шукайте кохання, прагніть до добра та довіряйтеся своєму серцю та інстинктам. І ніколи!!! Ніколи не думайте, що це кінець. Це лише новий початок", - підсумувала вона.

Як відомо, в Ганни від попередніх шлюбів та стосунків є дві доньки, 15-річна Аліна та 9-річна Моніка, і 3-річний син Гектор. Яніс від першого шлюбу має 2-річного сина Крістіана. На думку спортсмена, розділяти дітей на своїх та чужих - неправильно.

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