Седокова поніжилася з коханим на пляжі в Маямі. ВІДЕО

Співачка Аня Седокова, як і її колега Світлана Лобода, одразу ж скористалася відкриттям авіапростору та кордонів і полетіла до Америки.

Там Аня разом зі своїм коханим Янісом Тіммою відпочиває на пляжі у Маямі та має побачитися зі своєю середньою дочкою Монікою. Дівчинка, як відомо, живе з татом і бабусею в США.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #беспредельщики ❤️ Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 9 Июл 2020 в 12:09 PDT

До речі, Седокова була здивована, що в Америці усі ходять в масках та дотримуються дистанції на пляжі. Вона навіть про це пост написала.

Нагадаємо, під час карантину Седокова неодноразово депресувала та жалілася на погані дні.