Білик у Туреччині піддалася чарам місцевого мачо. ВІДЕО
Понеділок, 19 жовтня 2020, 12:20
Кілька місяців тому мережею ширилися нечіткі кадри, на яких буцімто співачка Ірина Білик катається у човні та палко цілується з гарячим молодиком, аж ніяк не схожим на її законного чоловіка Аслана Ахмадова. Тож для нього є і погана, і хороша новина.
50-річна співачка справді закрутила курортний роман із турецьким мачо. Але не по-справжньому, а виключно заради свого нового кліпу, на пісню "Осколки".
"Якщо ти зустрів та покохав, але це ніяк не входило в твої плани... Що робити?", - таке непросте питання ставлять творці кліпу, зокрема режисер Семен Горов, перед глядачем.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
Нагадаємо, нещодавно Іра отримала іменну зірку в Києві та відзначилася скандальним концертом у Харкові.
Відео з YouTube
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