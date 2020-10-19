Білик у Туреччині піддалася чарам місцевого мачо. ВІДЕО

Кілька місяців тому мережею ширилися нечіткі кадри, на яких буцімто співачка Ірина Білик катається у човні та палко цілується з гарячим молодиком, аж ніяк не схожим на її законного чоловіка Аслана Ахмадова. Тож для нього є і погана, і хороша новина.

50-річна співачка справді закрутила курортний роман із турецьким мачо. Але не по-справжньому, а виключно заради свого нового кліпу, на пісню "Осколки".

Це не те, що ви подумали!

"Якщо ти зустрів та покохав, але це ніяк не входило в твої плани... Що робити?", - таке непросте питання ставлять творці кліпу, зокрема режисер Семен Горов, перед глядачем.

А просто романтична лав-сторі для нового кліпу Білик

І трохи стриманої еротики

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Нагадаємо, нещодавно Іра отримала іменну зірку в Києві та відзначилася скандальним концертом у Харкові.

Відео з YouTube