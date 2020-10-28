Пристрасна Онопка оголила стегно в сукні Барських
Супермодель Сніжана Онопка стала одним із облич рекламної кампанії колекції одягу, яку нещодавно презентував співак Макс Барських.
Бренд артиста має назву Nick Vangard. Макс позиціонує його як музично-мистецько-модний проєкт.
Барських презентував дебютну колекцію ще у вересні. Він особисто працював над створенням одягу.
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Я давно хотел реализовать все свои идеи связанные с созданием одежды. Nick Vangard - это новый арт-проект , в котором соединяется музыка и мода воедино. Каждая коллекция имеет своё оригинальное название , свой цвет , свой звук, свой силуэт и свою историю. Industrial habits - название первой коллекции, дурные привычки большого города. Люди как животные ночного мегаполиса, в котором нет ограничений и правил , город которым правит удовольствие и жажда золота. @nickvangard ————- Video by @ianamazana
Нагадаємо, влітку Онопка нарешті відверто розказала про свій шлюб із Миколою Щуром, з яким нині розлучається через суд.