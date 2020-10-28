Пристрасна Онопка оголила стегно в сукні Барських

Супермодель Сніжана Онопка стала одним із облич рекламної кампанії колекції одягу, яку нещодавно презентував співак Макс Барських.

Бренд артиста має назву Nick Vangard. Макс позиціонує його як музично-мистецько-модний проєкт.

Барських презентував дебютну колекцію ще у вересні. Він особисто працював над створенням одягу.

Нагадаємо, влітку Онопка нарешті відверто розказала про свій шлюб із Миколою Щуром, з яким нині розлучається через суд.