Жінка Медведчука вигуляла бичка на ланцюгу: Ніхто не постраждав
Дружина одіозного політика Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко вибралася на прогулянку в незвичному товаристві. З собою жінка взяла теля на ланцюгу.
Жваві стрибки - свої та тваринки - вона продемонструвала підписникам у Instagram.
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Доброе утро, друзья! Пусть это весёлое видео поднимет вам настроение. Говорят, что коровки так же, как дельфины и лошади, помогают преодолевать стрессы... и это правда - в который раз убеждаюсь в этом! P.S.: Во время прогулки никто не пострадал...😂 #ОксанаМарченко #делитесьдобром #вмиреживотных
Нагадаємо, в жовтні Оксана оженила свого сина Богдана. Помпезне весілля без масок відгуляли у Києві.
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