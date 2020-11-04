Жінка Медведчука вигуляла бичка на ланцюгу: Ніхто не постраждав

Дружина одіозного політика Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко вибралася на прогулянку в незвичному товаристві. З собою жінка взяла теля на ланцюгу.

Жваві стрибки - свої та тваринки - вона продемонструвала підписникам у Instagram.

Нагадаємо, в жовтні Оксана оженила свого сина Богдана. Помпезне весілля без масок відгуляли у Києві.

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