Марченко для перезавантаження потоптала пшеницю в полі
Телеведуча Оксана Марченко поділилася власним методом перезавантаження. Дружина одіозного політика Віктора Медведчука наробила фото в пшеничному полі.
"Друзі, іноді, щоби перезавантажити свої думки, мені треба заповнити музикою весь простір моєї машини та зупинитися біля поля, щоби заповнити душу ось цією красою!", - написала вона в Instagram.
"Вдихнути найкращі парфуми літа, відчути на обличчі поцілунки сонця та обійми вітру... і, заплющивши очі, думати, що ти летиш, подібно до цих веселих стрижів, над стиглими хлібами, і зберегти ці почуття в серці до наступної весни", - зазначила Оксана.
Нагадаємо, схожий релакс на природі практикує співачка Настя Каменських, але робить це голою.
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