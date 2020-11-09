Різатдінова у "Танцях" розсекретила романтичні стосунки з "Холостяком" Мельником

Олімпійська призерка з гімнастики Ганна Різатдінова на всю країну оголосила про романтичні стосунки з футболістом та ексучасником шоу "Холостяк" Сергієм Мельником.

Це сталося на шоу "Танці з зірками", на яке Аня повернулася в якості запрошеної зірки, щоби станцювати пристрасну румбу з Мельником.

У відеощоденнику колишній спортсмен зізнався, що Ганна - це саме та жінка, яку він так довго шукав.

Аня і Сергій вже танцювали разом віденський вальс у попередньому ефірі шоу

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Вони зустрілися саме на репетиціях "Танців" і вже мали кілька романтичних зустрічей. І хоча стосунки пари лише починаються, їхня палка румба вразила не лише глядачі, а й суддів.

Роман Мельника і Різатдінової лише починається, але про нього вже знає уся країна

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Як відомо, Різатдінова брала участь у минулому сезоні "Танців", і тоді їй приписували роман із партнером Олександром Прохоровим.

Також рік тому Аня детально розказала про болісний розрив із батьком її сина Олександром Онищенком.

Сергію Мельнику 32 роки. У 2014-2015 він знімався у 5-му сезоні телешоу "Холостяк", де почав стосунки з Мариною Кіщук. Пара розійшлася через півроку після виходу фіналу шоу.