Різатдінова у "Танцях" розсекретила романтичні стосунки з "Холостяком" Мельником
Олімпійська призерка з гімнастики Ганна Різатдінова на всю країну оголосила про романтичні стосунки з футболістом та ексучасником шоу "Холостяк" Сергієм Мельником.
Це сталося на шоу "Танці з зірками", на яке Аня повернулася в якості запрошеної зірки, щоби станцювати пристрасну румбу з Мельником.
У відеощоденнику колишній спортсмен зізнався, що Ганна - це саме та жінка, яку він так довго шукав.
Вони зустрілися саме на репетиціях "Танців" і вже мали кілька романтичних зустрічей. І хоча стосунки пари лише починаються, їхня палка румба вразила не лише глядачі, а й суддів.
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Як відомо, Різатдінова брала участь у минулому сезоні "Танців", і тоді їй приписували роман із партнером Олександром Прохоровим.
Також рік тому Аня детально розказала про болісний розрив із батьком її сина Олександром Онищенком.
Сергію Мельнику 32 роки. У 2014-2015 він знімався у 5-му сезоні телешоу "Холостяк", де почав стосунки з Мариною Кіщук. Пара розійшлася через півроку після виходу фіналу шоу.