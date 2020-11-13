"Вірю в тебе, більше ніж у себе": декольтована Седокова та її Тімма обмінялися ніжностями в Instagram

Співачка Ганна Седокова та її чоловік, баскетболіст Яніс Тімма поділилися в мережі гарним спільним фото та ніжними зізнаннями одне одному.

Аня в червоній сукні та Яніс у костюмі - такі ошатні голуб'ята днями вибралися на церемонію "Людина року" від російського GQ.

Своєю фотографією при параді Аня з Янісом вирішили проілюструвати романтичні дописи в Instagram фото з instagram седокової

"Разом до кінця, що би не сталося. Я вірю в тебе, більше ніж у себе. Бо твоя віра в нас безкінечна", - написала Седокова.

Пара відгуляла весілля у вересні

"Ти - моє сьогодні і всі мої завтра", - зазначив на своїй сторінці її супутник життя.

Нагадаємо, для співачки Тімма є третім офіційним чоловіком. Ганна радить жінкам, котрих, як її колись, називають "розлученками з дітьми", ніколи не зневірюватися та не переставати шукати справжнє кохання.