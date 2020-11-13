"Вірю в тебе, більше ніж у себе": декольтована Седокова та її Тімма обмінялися ніжностями в Instagram
П'ятниця, 13 листопада 2020, 16:59
Співачка Ганна Седокова та її чоловік, баскетболіст Яніс Тімма поділилися в мережі гарним спільним фото та ніжними зізнаннями одне одному.
Аня в червоній сукні та Яніс у костюмі - такі ошатні голуб'ята днями вибралися на церемонію "Людина року" від російського GQ.
"Разом до кінця, що би не сталося. Я вірю в тебе, більше ніж у себе. Бо твоя віра в нас безкінечна", - написала Седокова.
"Ти - моє сьогодні і всі мої завтра", - зазначив на своїй сторінці її супутник життя.
Нагадаємо, для співачки Тімма є третім офіційним чоловіком. Ганна радить жінкам, котрих, як її колись, називають "розлученками з дітьми", ніколи не зневірюватися та не переставати шукати справжнє кохання.
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