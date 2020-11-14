Шерон Фонсека показала голий живіт через 2 тижні після пологів та розповіла, скільки кіло набрала

Модель Шерон Фонсека, котра два тижні тому народила доньку "танцюючому мільйонерові" Джанлуцці Ваккі, розповіла, як почувається. 25-річна красуня запостила фото себе з голим животом у Instagram.

"Два тижні після пологів. За вагітність я набрала приблизно 10 кілограмів та поволі повертаюся до "норми", - поділилася вона.

"У мене шви від кесаревого розтину, я досі не відчуваю половини мого живота, і навколо циць з'явилися розтяжки. Відновлення - довгий процес, і я не кваплюся", - зазначила Шерон.

Шерон два тижні тому стала мамою фото з instagram

Зі слів Фонсеки, за порадою лікаря вона носить спеціальну утягуючу білизну. Зі свого раціону жінці довелося виключити зелені овочі, бо крихітній Блю Джерусалемі, яку вона годує грудьми, вони "не подобаються".

"Це може прозвучати як кліше, але я досі в захваті від того, на що здатні наші тіла. Я отримую задоволення від усього та люблю своє тіло навіть дужче, ніж раніше", - зізналася модель.

Також Шерон вирішила вточнити, що темна лінія на її животі, на яку звернули увагу підписники - це не шрам від операції, а linea nigra - зумовлена гормональними змінами пігментація, яка буває в багатьох вагітних жінок і згодом минає.

Нагадаємо, Фонсека вже повернулася до енергійних танців зі своїм 53-річним нареченим.

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