Гарячі сестрички: Кім Кардашян і Кайлі Дженнер показали соковиті форми в купальниках
24 листопада 2020, 11:23
Американські реаліті-зірки Кім Кардашян та Кайлі Дженнер влаштували такий собі баттл у Instagram: із різницею в кілька годин сестрички запостили фото у купальниках.
За кількістю лайків поки впевнено лідирує 23-річна Кайлі (6,6 мільйона проти 1,6).
Свої "фамільні" пишні форми дівчина упакувала в цільний купальник бренду Кім.
Нагадаємо, нещодавно дружина Каньє Веста пишно відсвяткувала своє 40-річчя. Репер презентував коханій незвичний подарунок: голограму її покійного батька.
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