Гарячі сестрички: Кім Кардашян і Кайлі Дженнер показали соковиті форми в купальниках

Американські реаліті-зірки Кім Кардашян та Кайлі Дженнер влаштували такий собі баттл у Instagram: із різницею в кілька годин сестрички запостили фото у купальниках.

За кількістю лайків поки впевнено лідирує 23-річна Кайлі (6,6 мільйона проти 1,6).

Кім попозувала в своїй гардеробній фото з instagram кім кардашян

Свої "фамільні" пишні форми дівчина упакувала в цільний купальник бренду Кім.

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Кайлі в купальнику від сестри фото з instagram кайлі дженнер

Нагадаємо, нещодавно дружина Каньє Веста пишно відсвяткувала своє 40-річчя. Репер презентував коханій незвичний подарунок: голограму її покійного батька.

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