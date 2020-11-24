Гарячі сестрички: Кім Кардашян і Кайлі Дженнер показали соковиті форми в купальниках

Вівторок, 24 листопада 2020, 11:23

Американські реаліті-зірки Кім Кардашян та Кайлі Дженнер влаштували такий собі баттл у Instagram: із різницею в кілька годин сестрички запостили фото у купальниках.

За кількістю лайків поки впевнено лідирує 23-річна Кайлі (6,6 мільйона проти 1,6).

 
Кім попозувала в своїй гардеробній
фото з instagram кім кардашян 

Свої "фамільні" пишні форми дівчина упакувала в цільний купальник бренду Кім.

 
Кайлі в купальнику від сестри
фото з instagram кайлі дженнер
 

Нагадаємо, нещодавно дружина Каньє Веста пишно відсвяткувала своє 40-річчя. Репер презентував коханій незвичний подарунок: голограму її покійного батька.

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