Чорно-біла Гросу граційно покрутилася в купальнику

8 вересня 2020, 16:01

Співачка Аліна Гросу не бажає прощатися з літом: 25-річна зірка ділиться в Instagram звабливими фото в купальнику.

Схоже, зроблені були ці кадри ще в липні, коли артистка відпочивала в Одесі.

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Допис, поширений GROSU (@alina_grosu) 7 Вер 2020 р. о 8:50 PDT

 
Це фото Аліна постила в липні

Нагадаємо, торік Гросу вийшла заміж. Аліна ділилася планом народити коханому трьох діточок, а кілька місяців тому натякнула, що вагітна. Але потім зізналася, що то був лише невдалий першоквітневий жарт.

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