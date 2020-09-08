Чорно-біла Гросу граційно покрутилася в купальнику
Вівторок, 8 вересня 2020, 16:01
Співачка Аліна Гросу не бажає прощатися з літом: 25-річна зірка ділиться в Instagram звабливими фото в купальнику.
Схоже, зроблені були ці кадри ще в липні, коли артистка відпочивала в Одесі.
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Нагадаємо, торік Гросу вийшла заміж. Аліна ділилася планом народити коханому трьох діточок, а кілька місяців тому натякнула, що вагітна. Але потім зізналася, що то був лише невдалий першоквітневий жарт.
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